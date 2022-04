La Policía de Norte de Santander atendió un caso de posible maltrato animal que se dio a conocer en un video que se viralizó en redes sociales.



Las imágenes mostraban a un canino de gran tamaño amarrado con una cadena a las rejas de un balcón, el municipio de Pamplona. El problema radica en que no podía recostarse, ni siquiera bajar las patas delanteras al piso, porque estaba parcialmente suspendido por el tipo de amarre que tenía.

El clip indignó tanto a los ciudadanos que las autoridades decidieron intervenir. Según se informó un comunicado, uniformados del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica llegaron hasta el barrio Celestino, donde se presentaron los hechos, y "verificaron si el canino se encontraba en el mismo lugar y bajo las condiciones, como se evidenciaba en los videos".

(Puede leer: Maltrato animal en Colombia: las lamentables cifras que no paran de crecer).

Fueron unos minutos FACEBOOK

TWITTER

Según explicó el dueño, su mascota había dañado algunos objetos de su residencia, por lo que la castigó de esa manera por unos minutos. Razón por la cual, la Policía de Norte le hizo firmar un acta en la que se comprometía a no volver a cometer este tipo de actos en contra de este o cualquier animal".



"Igualmente, mediante informe administrativo fue informado el Inspector de Policía del municipio para que tome las acciones correspondientes que den lugar”, fueron las palabras de las autoridades.



(Le puede interesar: Uso de queratina y otros productos en mascotas también puede ser maltrato).

No presentó señales de maltrato o desnutrición

No dio lugar para la realización de la captura FACEBOOK

TWITTER

También señalaron que un médico veterinario y un animalista independiente verificaron el estado de salud de la perrita, la cual no tiene ningún signo de maltrato y se encuentra estable.



“Es de anotar que al evidenciar que el canino no presentó signos de maltrato, ni desnutrición y según la ley de Maltrato Animal 1774 del 2016, no dio lugar para la realización de la captura o de una sanción por parte de los uniformados”, dice el documento.

(Le recomendamos: ¿Qué hay detrás del rentable delito de robo de mascotas en Bogotá?).

Más noticias

Retiran huevos Kinder Sorpresa en Europa por posible vínculo con salmonela

Elon Musk ahora es el mayor accionista de Twitter

El de Miller Falla y otros atracos violentos que han estremecido a Bogotá

Tendencias EL TIEMPO