Indignación por niño que arrojó a perrita por un abismo en Tolima

El maltrato animal es un flagelo que ha empezado a recibir tanto sanciones legales como reproches sociales solo hasta los últimos años.



Lamentablemente, Colombia no es un país ajeno a esta problemática. De hecho, la Fiscalía colombiana creó una unidad élite para atender estos casos, conocida como el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma).

En los últimos días se han conocido hechos aberrantes que tienen que ver con violencia exacerbada contra distintas especies. Uno de los últimos se habría registrado en una sede del Sena, en el municipio de Malambo, Atlántico.



Al parecer, un funcionario habría dado la orden de ahogar a algunos perros, porque supuestamente se estaban comportando de forma agresiva.



Este caso indignó al país y generó que la Fiscalía abriera una investigación para esclarecer los sucesos.



Ahora, otro hecho de maltrato se ha vuelto viral en las redes sociales. Un clip que muestra a un niño de menos de diez años maltratando a una perrita de raza pug fue visto y compartido por cientos de miles de personas.

La grabación tendría lugar en el municipio de Rovira, en el oriente del departamento de Tolima. Allí se muestra cómo el pequeño le quita la correa al animal y lo agarra por la espalda. Este llora con miedo, pues al parecer ya había sido maltratado en más de una ocasión.



Después de tenerlo en sus brazos, el niño lo lanza sin reservas hacia un abismo en el que, se ve, hay varios escombros. El animal da un giro en el aire y chilla en el fondo del abismo.



Mientras tanto, una mujer que acompaña al menor, y que también está grabando el video, le dice que no vuelva a lanzarla. "Tiago, no la tire, que la va a matar. Ya la ha tirado tres veces, papi. ¿A usted no le da pesar de la perrita?", advierte la mujer.



El canino aparece más adelante caminando entre la maleza. La voz de una niña dice que viene la Policía, a lo que la mujer responde que sería mejor que vinieran a llevarse al animal.



El clip ha causado una ola de críticas tanto en el Tolima como en el resto del país. Incluso generó que el gobernador de ese departamento, Ricardo Orozco, se pronunciara y manifestara su rechazo a este tipo de conductas.

"Uno no entiende ni comprende que esto pueda pasar en nuestra sociedad, acabo de solicitar al Dpto de Policía Tolima las acciones pertinentes y las más drásticas sanciones para esta persona que permite esta acción despiadada contra este ser indefenso en el Municipio de Rovira, todo mi rechazo al maltrato animal (sic)", escribió el mandatario en su cuenta de Facebook, donde compartió el video.

@PoliciaColombia con apoyo de Gelma atiende caso de presunto maltrato animal contra perrita raza Pug en Rovira, Tolima. En hechos así es necesario que autoridades civiles locales realicen acciones de atención, prevención y educación encaminadas a fortalecer vínculo humano-animal. pic.twitter.com/W2KyYCzbvC — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 17, 2020

Poco después, se supo que las autoridades se apropiaron del caso y lograron dar con la perrita, como lo informó la Fiscalía a través de Twitter. "En hechos así es necesario que autoridades civiles locales realicen acciones de atención, prevención y educación encaminadas a fortalecer vínculo humano-animal", recomendó la entidad.



