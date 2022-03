Pese a las recientes leyes aprobadas y disposición de las autoridades para prevenir el maltrato animal, grupos y fundaciones dedicadas al cuidado de mascotas y animales silvestres señalan que hace falta más trabajo en varias regiones.

Según información del Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (Gelma), desde el 2021 a la fecha, existen 1.777 denuncias de maltrato en proceso por indagación.



Es una cifra baja si se tiene en cuenta que entre el año 2020 y el 2021 el Gelma logró 173 imputaciones y 71 condenas por el delito de maltrato animal en todo el país.

La activista por los derechos de los animales Andrea Padilla señala que pese a lo bajo de las cifras se nota que las denuncias han crecido gracias a los canales que hoy existen para esto, no obstante, la desconfianza en la justicia sigue siendo alta.



“Algo se ha logrado, pero es todavía un sistema muy débil y la desconfianza en la justicia no cesa –resalta Padilla–. Algo se puede lograr a partir de las políticas públicas, pero en otros municipios la inoperancia es gigantesca”.



Parte de la desconfianza que persiste se debe a que en muchos municipios las rutas no están definidas o por el momento no están conformados los centros de bienestar animal, espacios de protección y atención que, según la Ley 2054 del 2020, deben ser garantizados en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de cada distrito o municipio.



Según la Ley, “se debe garantizar un área donde construir el centro de bienestar animal, albergue municipal para fauna u hogar de paso público cuyas dimensiones estarán determinadas por la cantidad de animales sin hogar establecida mediante un sondeo”.



Lo anterior, según denuncia de Padilla, no se está haciendo en varias ciudades aunque ya se han anunciado recursos o espacios donde estarán en las ciudades capitales.



El grupo especial para la lucha contra el maltrato animal de la Fiscalía (Gelma) vigila estos casos. Foto: Fiscalía General de la Nación

Falta de vigilancia

Cundinamarca, Santander, Bogotá, Nariño y Boyacá son las zonas del país donde más denuncias por maltrato animal se registran según información del Gelma.



Padilla señala que Bogotá cuenta con una Unidad de Cuidado Animal, pero que una obra formal para un Centro de Bienestar todavía no se ha entregado. A parte de eso, en abril se abrirá una casa ecológica, pero cree que no será suficiente.



“Eso es una realidad inexistente –denuncia Padilla–. Alcaldes dicen que no tienen plata o que ya empezaron pero la realizad es otra”.



En Bucaramanga, por ejemplo, el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Cárdenas, anunció en diciembre que con una inversión de unos 800 millones de pesos se dio inicio a las labores de adecuación del centro de bienestar animal en la ciudad.



“Esperamos el próximo año finalizar la obra e iniciar su funcionamiento –indicó el

mandatario a través de sus redes sociales–. Más de 180 perros, gatos y animales de nuestra ciudad se beneficiarán. Lo prometimos y lo estamos cumpliendo. Bucaramanga sigue avanzando”.



No obstante, Orlando Beltrán, director y fundador de la Fundación Adán para el cuidado animal en la ciudad, denuncia que los índices de maltrato animal han crecido de manera alarmante en la ciudad y su área metropolitana y el centro que se construirá no será suficiente.



“Hay que empezar a trabajar con los menores, que son el futuro –asegura Beltrán–. El centro de bienestar no se está construyendo y lo que se piensa hacer es muy pequeño, la ley exige un espacio más amplio. Para mí, esto es una limosna”.

Gracias a la denuncia de la ciudadanía un hombre que abusaba de su mascota tendrá una sanción ejemplar. Foto: Archivo El TIEMPO

A su vez, Ángela Ortega, directora de la Fundación Paz Animal, en Pasto, explica que en la capital nariñense empezó a funcionar el centro de atención y esto mejora la calidad de vida de los animales, pero en otros municipios no existen las capacidades para destinar dichos recursos.



“La gente está más solidarizada, hay más escarnio público –explica Ángela–. Falta trabajo porque a sectores vulnerables de la ciudad no podemos acceder por el peligro”.



Ángela agrega que en Nariño la situación más preocupante para ella es la de la costa Pacífica, donde la sobrepoblación animal está desbordada.



“En Tumaco he sabido de que es tanta la sobrepoblación que la gente en moto ya hace ‘competencias’ a ver qué animal atropella y se ponen puntajes por eso –denuncia–. Aunque acá en Pasto haya un centro, las sanciones todavía son flojas y en zonas como la costa no hay quien vigile”.

Mientras tanto, otras de las principales ciudades del país aún no arrancan con las obras necesarias para poner en funcionamiento estos espacios.



En Cali, la administración indicó que la obra aún se encuentra en un 40 por ciento y operará en el oeste de la capital vallecaucana.



Ha sido complejo, pues el terreno le perteneció a la Universidad del Valle, en el cerro La Bandera, y ha tenido rechazo de algunos vecinos que han llegado hasta a interponer acciones populares en los últimos seis años, cuando las gestiones empezaron a tramitarse.



La inversión en obras vale unos 14.000 millones de pesos, a cargo del Consorcio Bienestar Animal. La compra del terreno a la Universidad del Valle costó 775 millones.



El lugar cuenta con un área de más de 4.700 metros cuadrados. Y funcionará como un centro de vigilancia, control de zoonosis y protección animal.



Por otro lado está Barranquilla, donde en la actualidad el Distrito aún no avanza en las obras del proyecto de construcción del Centro de Bienestar Animal, en el corregimiento de Juan Mina.



Recién se han realizado labores de socialización y revisión de diseños y presupuesto.

La edificación, proyectada en 2.596 metros cuadrados, tendrá atención sanitaria y albergues para más de 100 felinos y caninos, junto con 3 pesebreras para equinos.



Diferentes casos tienen Medellín y Santa Rosa, en Bolívar, donde sí operan centros de bienestar desde hace varios años y han sido moldeados con el pasar de los años para ofrecer un mejor servicio.



La Perla, en Medellín, fue inaugurado 14 de septiembre de 2006 y está ubicado en el corregimiento de Altavista, en el suroccidente. Desde entonces, ha sido refugio para los perros y gatos abandonados. Además de alimentación y salud, allí se adelanta un proceso de adopción de los animales.



Se trata del albergue de animales de compañía más grande del departamento de Antioquia, creado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía de Medellín en el que se vienen fortaleciendo los programas de protección y cuidado de los animales de compañía y que para 2021 contó con una inversión de 17.000 millones de pesos.



De acuerdo con información de la Alcaldía, en 2021 fueron rescatados 2.871 animales de compañía en condición de calle o que sufrieron algún tipo de maltrato. De estos, 256 requirieron intervenciones quirúrgicas y cuidados especiales.



Las comunas 7 (Robledo), 10 (La Candelaria) y 3 (Manrique) son los sectores donde se han registrado los mayores casos de rescate de animales de compañía en condición de vulnerabilidad.



Actualmente allí hay 1.437 animales, entre felinos y caninos, disponibles para los procesos de adopción, esperando por familias que les quieran dar una nueva oportunidad y brindar un nuevo hogar.



En Santa Rosa, a una hora y media del centro histórico de Cartagena, la Gobernación pasada construyó y puso en operación El Guardián, el cual opera como centro hospitalario veterinario público con alto nivel técnico y científico.



El Guardián tuvo una inversión de 3.500 millones de pesos. Este centro de atención animal, pionero en la región Caribe, tiene capacidad para atender a 200 perros y 200 gatos en condición de abandono de Cartagena, Santa Rosa, San Estanislao, Villanueva, Arjona, Turbaco, Santa Catalina, San Cristóbal, Clemencia y Soplaviento.



Uso de redes sociales

Otro punto complejo es Boyacá, donde autoridades señalan que la no existencia de estos centros de atención dificultan las rutas de atención. Es por esto que las personas han tomado la decisión de difundir los casos a través de redes sociales.

Casos de maltrato animal ya cuentan con diferentes canales para denuncias. Foto: iStock

En octubre del 2021 se conoció, por ejemplo, el indignante caso de un perro en Saboyá que fue despellejado.



El caso continúa en investigación, lo cual para muchos ciudadanos es lamentable, pues el día que se dieron los hechos se señaló al responsable y se tuvieron todos los recursos para que hubiera una pronta condena.



Fuentes de defensores de animales en Boyacá señalan que la construcción de Centros de Bienestar Animal ayudarían mucho al cuidado en la región, no obstante, aseguraron que gracias a las campañas y algunos canales de atención es que han crecido las denuncias, porque la comunidad encuentra más luces para hacerlo así como en redes sociales.



Otra forma es a través de las escuelas, como es el caso de Byron Mauricio Lerma, un abogado que diseñó en Popayán la cátedra animalista, una cartilla que se empezó a implementar en las instituciones educativas de la capital caucana.



“Por ahora está frenado por temas de la administración local –explica Byron–. Pero es toda una cartilla educativa que se implementa en clases, por ejemplo, de inglés, donde se habla del cuidado y cómo adoptar, pero con oraciones en ese idioma, es un proceso útil que esperamos llevar a la Fundación Universitaria de Popayán”.

Por culpa de la llegada del covid-19 el material educativo se ha disminuido y la inversión ha sido nula, pero Byron espera que poco a poco la cartilla de educación animalista pueda crecer más allá de Popayán y contribuir a una atención y cuidado que, para él, aún no existe en todas las administraciones.

REDACCIÓN NACIÓN

EL TIEMPO

En Twitter: @ColombiaET

