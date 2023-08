El Establecimiento Público Ambiental, EPA Cartagena, abrió un proceso sancionatorio ambiental contra la empresa Seatech Internacional INC, luego de verificar el maltrato animal al que fueron sometidos algunos polluelos de aves silvestres, por funcionarios de esta empresa ubicada en la zona industrial de Mamonal.



Según el EPA Cartagena, operarios de la empresa desprendieron de manera arbitraria los nidos de los árboles y podaron las ramas donde anidaban polluelos.



No conscientes del impacto ambiental negativo que generaban, el maltrato animal fue publicado en videos por los mismos operarios de la empresa.

EPA halló graves infracciones ambientales

El EPA visitó la zona del impacto tras múltiples denuncias, realizadas por ciudadanos indignados que, preocupados por la crueldad de las imágenes, grabadas por un trabajador de la planta, viralizaron el video a través de las redes sociales, y denunciaron masivamente el hecho de maltrato animal ante la autoridad ambiental.



Un equipo de técnicos del EPA Cartagena se dirigió al sector industrial de Mamonal, a las instalaciones de la empresa Seatech Internacional INC, reconocidos por el procesamiento de atún, con el fin de verificar la veracidad de las denuncias.

Sellan empresa por maltrato animal. Foto: EPA

"Antes de que existieran plantas procesadoras y grandes empresas industriales en el sector de Mamonal, ya existía un vasto ecosistema de Bosque Seco Tropical, que históricamente ha sido utilizado por la fauna silvestre como sitio de apareamiento, reproducción y anidación", señala el subdirector de Técnica y Desarrollo Sostenible del EPA, Roberto Junior González Herrera.



Durante la inspección pudieron recaudar elementos materiales probatorios y constatar graves infracciones ambientales, por lo que procedieron a imponer sello de suspensión temporal de actividades e iniciar proceso sancionatorio ambiental.



La empresa explicó a la comisión técnica del EPA, que cada 3 o 4 meses realizan podas para evitar que los árboles tapen las cámaras de seguridad y para que las aves no aniden en las ramas, ya que los trabajadores que procesan el atún se contaminan con las heces de las aves, lo cual representa un riesgo de contaminación para los productos alimenticios que producen, por lo que tomaron la decisión de podar los árboles y reubicar los nidos.



Sin embargo, la actividad la realizaron sin tener permiso de aprovechamiento forestal, sin un Plan de Manejo Faunístico el cual debe ser aprobado por la autoridad ambiental, sin tener en cuenta los criterios técnicos necesarios para la realización de podas de formación y aclareo, sin aplicar cicatrizante en las heridas producidas a los árboles, sin tener permiso para el traslado de nidos y polluelos y sin el personal calificado y certificado para ese tipo de intervenciones, lo que dio como resultado el cruel suceso de maltrato animal, al que fueron sometidos los polluelos de Torcaza (Zenaida auriculata) y María Mulata (Quiscalus mexicanus), lo que finalmente le causó la muerte a varias aves recién nacidas.

Multa de hasta 5 mil salarios mínimos

mensuales legales vigentes

Maltrato animal: desprenden polluelos de los árboles. Foto: EPA

Con el sello impuesto, la empresa no podrá seguir realizando ningún tipo de intervención en los árboles donde se encuentran anidando los polluelos, de tal manera que se garantizará la supervivencia y el bienestar de los neonatos que sobrevivieron, hasta que estos puedan volar y abandonen el nido.



Ahora la empresa afrontará un proceso sancionatorio ambiental y podría verse obligada a pagar multas que van hasta los 5 mil salarios mínimos mensuales legales vigentes.



Roberto Junior González Herrera conminó a los empresarios del sector Industrial de Mamonal para que adquieran conciencia sobre la importancia de conservar y proteger nuestra fauna silvestre, no perder de vista la grave crisis ambiental que afronta el planeta frente al Cambio Climático.



"Somos los seres humanos los que hemos venido a través de los años invadiendo su hábitat, por lo que como buenos invitados, debemos ser muy respetuosos con ellos, darles un trato digno y aprender a coexistir, eso implica obligatoriamente erradicar cualquier forma de maltrato animal en las practicas que se utilizan en la elaboración de productos industriales", señaló el subdirector.



De igual manera invitó a las diferentes empresas, para que acudan al EPA si presentan dificultades con el manejo de la fauna o la flora silvestre que los rodea, a fin de que puedan recibir asistencia técnica de calidad y gratuita, de tal manera que no se generen impactos negativos al ambiente, ni hechos de maltrato animal.



EPA Cartagena invita a la ciudadanía cartagenera a denunciar el tráfico y el maltrato animal de fauna silvestre, a la Línea de Atención al Ciudadano y Whatsapp 301 2106719 y al teléfono fijo (605) 6421316, se garantiza absoluta reserva, también pueden denunciar el maltrato animal de fauna domestica al 123 de la Policía Ambiental.

Cartagena

*Con información del EPA Cartagena