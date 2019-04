Las mujeres son el epicentro de la violencia en Guaviare

Yamille Sarmiento Cárdenas, de 22 años, decidió separarse de Déiber Quesada por problemas de convivencia. El vigilante de 29 años no soportó la decisión de su compañera sentimental con quien tenían una hija, Nicoll, de 5 años.

“Ella es mía y de nadie más”, se le escuchó decir a Déiber, según fuentes policiales, antes de tomar la fatal decisión el pasado fin de semana en el barrio Santo Domingo, en las afueras de San José del Guaviare. Con su arma de dotación le quitó la vida a Yamille, a su hija y luego se suicidó.



Liliana Laya Maldonado, de 21 años de edad y nacionalidad venezolana, el pasado 27 de enero en la noche, se dirigió donde su compañero sentimental que se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes en un establecimiento público del municipio de Calamar y le hizo el reclamo para que se regresara a la casa.



Al llegar al hotel El Turista continúan discutiendo, la mujer le coge el celular y lo insulta, a lo que el agresor agarra un cuchillo y le produjo una herida en el cuello. A la mujer la llevaron al hospital de San José del Guaviare y luego, por la gravedad de la herida, a un centro clínico de Bogotá donde falleció el 3 de febrero.



Tres días después, en San José del Guaviare, “individuos inescrupulosos, ladrones y cobardes irrumpieron en la habitación de una maestra que debe pernoctar en la vereda donde labora y no contentos con haberla golpeado, ultrajado y robado sus pertenencias la violaron”, denunció horas después la Asociación de Educadores de Guaviare.



Por esos mismos días, la Policía de Guaviare capturó a Eliberto Escobar García, de 75 años, conocido como ‘Pintuco’, que sedujo a una niña de 8 años de una comunidad indígena nukak para consumar sus propósitos sexuales. Al personaje lo encontraron policías en una residencia de San José con la niña, tras la denuncia de los vecinos.



Hace apenas 20 días la Policía y la Fiscalía en Guaviare capturaron a ocho personas implicadas en diferentes hechos de abusos sexuales con menores de 14 años de edad.



Dos de los casos que mayor impacto causaron a las autoridades fueron el de la señora que a cambio de dinero y de otros elementos de valor ofrecía a una menor de 8 años de edad para que le hicieran tocamientos, y un funcionario de la Institución Educativa en Cerro Azul en San José, el cual abusaba a la fuerza de una estudiante de 12 años en el interior de los baños de la escuela.

Preocupantes cifras

Estos casos, documentados por la organización Confluencia de Mujeres para la acción pública en Guaviare, validan las cifras recogidas en el año 2015 por la Política Pública de Mujeres la cual estableció con base en un informe de Medicina Legal de los años 2010 a 2014 que en San José del Guaviare el 100 por ciento de violencia de pareja el 95 por ciento estaba dirigido hacia mujeres.



Kelly Peña, vocera de esa organización de mujeres sostiene “que si existe una política pública desde el 2015 para combatir la violencia de género es necesario ponerla en marcha porque únicamente se hacen atenciones y prevenciones muy precarias que no generan alertas estratégicas para hacer más efectiva la política pública de mujeres”.



Estas que son las cifras más actualizadas para el departamento, según Peña, y documentan que las mujeres siguen siendo las más victimizadas pues en el 79 por ciento de los casos (33 casos) las mujeres fueron víctimas de este tipo de violencia en 2014 (menor al 85% de casos registrados en el país), con una tasa de 66,15 por cada cien mil habitantes, notablemente superior para los dos sexos y en total frente a la presentada en el departamento (40,19) y en el país (44,30).



Lo más preocupante, sostiene la defensora de los derechos de las mujeres, es que sólo se visibilizan los casos que ocurren en San José o en las zonas urbanas, frente a lo que pasa en las áreas rurales donde la ausencia del Estado es evidente y eso implica que no se pueda tener información de lo que está pasando allá.

Las autoridades de San José del Guaviare se reúnen periódicamente para evaluar la política pública de igualdad de género para las mujeres. Foto: Alcaldía de San José del Guaviare

Paola Jiménez, enlace de equidad de género del municipio de San José del Guaviare, sostiene que a través del Decreto 203 del 4 abril de 2016 crearon el sistema municipal de inclusión de equidad de género, en trabajo integrado con el Comité Consultivo del Municipio donde hay 17 grupos poblacionales como el adulto mayor, comunidades indígenas, mujeres afro y todas las poblaciones vulnerables.



Y está en marcha la política pública de igualdad de género para las mujeres del municipio bajo ocho ejes que traen unas acciones indicativas que se están trabajando de manera transversal con el gobierno departamental, Policía Nacional, atención a mujeres víctimas con rutas de atención Fiscalía y Comisaría de Familia.



Este año pusieron en marcha en San José la iniciativa ‘Marcos de respuesta rápida’ (Marras) con la Policía y “en los casos que ellos encuentren en los cuadrantes de violencia de género nos marcan a cualquier hora y nosotros hacemos el proceso de acompañamiento de víctima y victimario”.



“Trabajamos de manera articulada con las asociaciones, estamos haciendo empoderamiento con las mujeres líderes ayudándoles a asociar para que tengan más beneficios y conozcan nuestra política pública, sepan sus derechos y deberes, y conozcan el plan de desarrollo”, dice.



Ante el cuestionamiento de la asociación Confluencia de Mujeres de falta de acciones preventivas, toda vez que no son tan efectivas como se quisiera, Jiménez expresó que efectivamente en las zonas urbanas todas las entidades hacen presencia y por eso han enfocado su trabajo a de política pública a las zonas rurales donde no llegan.



También es cierto, dice Paola Jiménez, que muchas mujeres maltratadas, vienen y denuncia pero a los ocho días desisten porque hay una dependencia económica y no hay un apoyo de gobierno más integral y por ejemplo San José no cuenta con una casa refugio donde ellas puedan estar en un espacio sin la presencia de su agresor.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1