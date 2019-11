Malestar en el Tayrona por despidos masivos

Un grupo de más de 100 trabajadores del parque Tayrona realizaron ayer una protesta pacífica en la entrada de la reserva natural, para pedirle al Gobierno Nacional que evite que, en plena temporada alta, los desvinculen de sus labores.



La preocupación de estos funcionarios empezó desde el mismo momento en que la Unión Temporal Tayrona les notificó la terminación de sus contratos a partir del 5 de diciembre.

Estas personas, que residen en la zona, han mantenido la esperanza de no perder el único trabajo formal que tuvieron en los últimos 15 años.



Sin embargo, todo parece indicar que al menos hasta el mes de enero quedarán sin este ingreso económico, fecha en la cual se elige el nuevo operador.



Los manifestantes usaron camisetas blancas y llevaron pitos y carteleras con mensajes en los que exponían su difícil situación. “Son más de 200 familias las que se perjudicarán con estos despidos masivos. Esperamos que el Gobierno Nacional nos escuche y se apiade de nosotros”, dijo Déiber Rincón, empleado perjudicado.

Una de las alternativas que proponen los empleados es que se declare la ‘urgencia manifiesta’ en el parque Tayrona, teniendo en cuenta que en plena temporada de vacaciones, cuando el número de visitantes aumenta de forma considerable, no habrá personal para atenderlos ni operar y vigilar correctamente la reserva.



“La propuesta consiste en que se le amplié por dos meses más el contrato al actual operador para que mantenga con nuestro apoyo la administración de los servicios del parque, mientras culmina el proceso de licitación que actualmente se desarrolla”, dijo Rincón.



No obstante este llamado que están haciendo los empleados, Parques Nacionales confirmó ayer que desde el 6 de diciembre asumirá la administración de la reserva natural, suspendiéndose transitoriamente los servicios que eran operados por la Unión Temporal Tayrona y sus funcionarios.



En su pronunciamiento informó que durante los meses de diciembre y enero solo estarán disponibles los servicios ecoturísticos del parque, los cuales serán manejados directamente por el personal de Parques Nacionales.



Frente a esta decisión, los visitantes podrán disfrutar del Tay-rona, pero no se brindarán los servicios de hospedaje en los ecohabs ubicados en el sector de Cañaveral, de las cabañas, camping y restaurantes en el sector de Arrecifes. El horario del Tayrona será de 8 a. m. a 5 p. m., en los sectores de Palangana y Zaino-Cañaveral.



ROGER URIELES

SANTA MARTA