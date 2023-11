Malestar en el Eje por escenarios deportivos sin terminar para los Juegos Nacionales

Aunque la mayoría de los escenarios deportivos lograron estar listos para la inauguración de los XXII Juegos Nacionales 2023 que se realizan en el Eje Cafetero, otros quedaron en proceso de remodelación y otros, que eran nuevos, ni siquiera pasaron del 20 o 40 por ciento de ejecución y ya no alcanzarán a usarse ni siquiera en los VI juegos paranacionales que se realizan el otro mes.



Este es el caso del complejo acuático y del coliseo multideporte de Armenia y el Centro Internacional de Aguas Abiertas Cameguadua en el municipio de Chinchiná, Caldas.



Y de los escenarios que estaban en remodelación y no alcanzaron a quedar totalmente a punto, pues les faltaron algunos detalles, están las canchas de squash de la universidad del Quindío, las canchas de tenis de campo de Pereira y el coliseo mayor Jorge Arango Uribe de Manizales.



Incluso algunas delegaciones ya entrenan en estos escenarios al tiempo que los contratistas siguen con las obras.



Así luce la cancha de squash de la universidad del Quindío, que estaba en remodelación y no alcanzó a estar lista. Foto: Laura Sepúlveda

En el caso del primer escenario, el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, señaló que estas canchas se encuentran "funcionales" pese a que falta terminar la fachada del lugar.



"Las canchas están listas, están funcionando al cien por ciento y no tenemos problema allí. Falta una parte de la fachada y lógicamente se terminará porque tenemos el contrato hasta el 15 de diciembre", dijo Ríos.

Entre tanto la concejal de Armenia, Stefany Gómez, expresó que es "injusto que algunos escenarios no estén en óptimas condiciones".



Añadió que "de este evento deportivo se tenía conocimiento desde junio de 2019, y los recursos estaban disponibles desde agosto de 2021. Hay delegaciones que no pudieron hacer reconocimiento técnico de los escenarios porque no estaban listos, no solo se trata de las condiciones técnicas del escenario sino del entorno y urbanismo, de las condiciones dignas que merecen deportistas, delegaciones y nosotros como espectadores".



En el complejo acuático ya se encuentra la excavación donde se instalará una de las piscinas y en el coliseo se están realizando labores de cimentación. Foto: Laura Sepúlveda

La inversión para estos escenarios fue de 49.000 millones de pesos de los cuales 18.000 millones fueron aportados por el Ministerio del Deporte y 31.000 millones por la Alcaldía de Armenia.



En el caso del complejo acuático y del coliseo multideporte de Armenia, obras que estaban a cargo de la Gobernación del Quindío y Proyecta (Empresa para el Desarrollo Territorial del Quindío), solo avanzan en remoción de tierra y cimentación.



Y aunque el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo y la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez Cortés, han dicho que las obras se terminarán y quedarán para los deportistas del departamento, estos dos escenarios no avanzan según lo planeado.En el complejo acuático ya se encuentra la excavación donde se instalará una de las piscinas y en el coliseo se están realizando labores de cimentación.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA