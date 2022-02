La Asociación de Educadores de Sucre, en cabeza de su presidente Ubaldo Corrales, dieron a conocer el mal estado de las Instituciones Educativas en las zonas rurales del departamento, lo que no permite el regreso a clases en la presencialidad.



La primera crítica consiste en la falta de agua potable en las instituciones educativas, lo que dificulta la presencia de los estudiantes en las aulas de clases, al no tener como mínimo poder lavarse las manos y tener acceso a los sanitarios.

"No están dadas las condiciones para el regreso a clases presenciales para estas Instituciones, ya lo hemos manifestado. No hay quien suministre los elementos de bioseguridad para controlar la acción del covid-19", dijo Ubaldo Corrales.



Situación en La Mojana

Otra grave situación se presenta en el corregimiento Nariño, en la zona rural de Sucre (Sucre), donde los educadores, padres de familia y estudiantes reclaman el arreglo de la Institución Educativa Aníbal Ojeda, deteriorada en más de un 50 por ciento.



En este corregimiento, la comunidad se encadenó para pedir el arreglo del colegio, manifestando que beneficia a toda la zona del Pancegüita, que los recursos para el arreglo de la sede se enviaron y no se invirtieron.



"La sede tuvo recursos asignados por más de 1.400 millones de pesos, se desaparecieron, no supimos qué pasó y hoy en día la Institución se ha ido al suelo, los salones están colapsados y las paredes están que le caen a los estudiantes", dijo el profesor Freddy Benavides.



El catedrático señaló que los estudiantes tienen que hacer sus necesidades escondidos detrás de las paredes.



"No es posible que en pleno siglo XXI los jóvenes se estén mostrando sus partes unos a otros porque no tienen un baño, un lavamanos, no hay servicio de agua. Hacemos un llamado a las autoridades municipales y departamentales para que intervengan y nos den una solución", indicó Benavides, y pidió nuevamente la asignación de los recursos para que el colegio sea refaccionado en su totalidad.



Según el profesor, que la Institución Aníbal Ojeda siempre ha sobresalido académicamente en la región y que el problema no era de los docentes, sino por la parte estructural.



La alcaldesa de Sucre (Sucre), Elvira Julia Mercado, se comprometió con el arreglo de la Institución para que los alumnos regresen a las clases y a gestionar ante el gobierno nacional la construcción de un megacolegio para la región.

Sabanas de Beltrán

Desde el corregimiento de Sabanas de Beltrán, en la zona rural de Los Palmitos, los docentes y padres de familia denunciaron el mal estado de la Institución Educativa Manuela Beltrán.



"La Institución Educativa está en ruina, fue desvalijada por delincuentes, todo se lo robaron y ahora no están dadas las condiciones para que los alumnos puedan asistir a clases", explicó Francisco Vergara.



El docente expresó que es imposible que los niños retornen a la presencialidad, lo que afecta el desarrollo educativo de los jóvenes de la región.



Estas y otras situaciones llevaron a la Asociación de Educadores de Sucre a manifestarse en contra del regreso a clases en diferentes Instituciones de las zonas rurales, exigiendo de paso acondicionarlas con toda la seguridad.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

