Sacerdotes de Maicao aplazan reapertura de iglesias por covid-19

Frente a la reapertura de los templos católicos los sacerdotes del municipio de Maicao, con el aval del obispo de la Diócesis de Riohacha Monseñor Francisco Ceballos, tomaron la determinación de esperar otro tiempo para abrir sus puertas a los feligreses. La decisión no tiene una cronología específica. Se mantendrá hasta el momento que vean prudente y posible hacerlo.



Los sacerdotes sostienen que continuarán celebrando y asistiendo a sus fieles espiritualmente de forma virtual, mientras esperan el comportamiento de la enfermedad en estos tiempos de reapertura social y económica.

“Recordamos a la feligresía que todos nuestros esfuerzos son para garantizar en lo máximo posible la vida de nuestros fieles y en aras de esa única certeza pedimos sacrificio a todos para obtener el mejor resultado de salvar vidas”, sostuvo el padre Jefferson Ariza, sacerdote de la iglesia El Carmen.



Ariza, sostiene que la parroquia no ha dejado de evangelizar, solo que ahora lo están realizando a puerta cerrada y de forma virtual con el propósito de seguir salvaguardando la vida de sus feligreses. “Yo cuido mi vida y cuido la de ustedes. Por eso la invitación es a seguir cuidándonos en casa y seguir resguardándonos en ella si no tenemos nada que hacer en la calle”, agregó.



Por su parte, el padre Humberto Marín, párroco de la iglesia San Martín, asegura que el covid-19 no se ha ido y los casos siguen aumentando, lo más prudente es salvar vidas y evitar que los templos se conviertan en focos de la pandemia. “Todos los sacerdotes tomamos la decisión de esperar un tiempo mucho más prudente para ver como avanza la enfermedad”.

Un duro panorama

Esta decisión, es tomada teniendo en cuenta la solicitud realizada al Gobierno departamental por la Sociedad de Anestesiología y Reanimación de La Guajira de continuar con las restricciones establecidas desde el inicio de la pandemia y no acogerse a la nueva fase de aislamiento selectivo.



Según la Sociedad el departamento no ha llegado al pico epidemiológico y no cuenta con capacidad hospitalaria, Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y mucho menos con el personal sanitario necesario para atender el incremento vertiginoso de la demanda de los servicios de salud derivado del número de casos en aumento que se vería reflejado luego de la reapertura.



Maicao ha venido concentrando el mayor número de casos positivos a nivel departamental hasta el punto de llegar a convertirse en el foco de la pandemia desde julio hasta casi finales de agosto. De acuerdo al informe entregado por el Instituto Nacional de Salud, INS al congreso de la República, esta población alcanzó el pico de la pandemia el pasado 13 de agosto.



Aunque los casos van en descenso y Riohacha concentra el mayor número de contagios a la fecha, la alarma continua, puesto que a nivel departamental solo funcionan tres UCI y una de ellas se encuentra en este municipio al que acuden pacientes de Uribia, Manaure y Albania, en donde ya comienzan a incrementarse los casos.



Actualmente, Maicao cuenta con 2.036 casos de coronavirus de los 5.934 reportados a nivel departamental y 120 fallecidos de los 249 registros. De acuerdo a los reportes solo 221 casos se encuentran activos, 7 de ellos en UCI y 35 en hospitalización.

ELIANA MEJÍA

Especial para EL TIEMPO

La Guajira