Nuevamente un accidente de un vehículo de carga ocurrido en vías del departamento de Magdalena es aprovechado por miembros de la comunidad para saquear la mercancía.



Esta vez, el hecho se presentó en la carretera que comunica al municipio de Fundación con Aracataca, Magdalena, a la altura del sector de Santa Rosa de Lima. Allí, una tractomula cargada de maíz terminó volcada.

Las autoridades aún no han entregado las causas que originaron el percance vial, que por fortuna no dejó víctimas que lamentar.



Sin embargo, lo que sí se pudo ver a través de videos que circulan en redes sociales es cómo pobladores de la zona arribaron al sitio y se llevaron el cargamento.



Uniformados de la seccional de Tránsito y Transporte llegaron al lugar, pero esto no fue impedimento para que las personas se llevaran los sacos en sus hombros, motocicletas y otros medios de transporte.

En la vía que comunica al municipio de Fundación con Aracataca una tractomula que transportaba maíz se accidentó y un grupo de pobladores aprovechó la situación para saquearlo. Ni siquiera las autoridades pudieron evitar que se llevaran toda la mercancía. pic.twitter.com/n1PThxD6OI — Roger Urieles (@Rogeruv) March 28, 2023

Millonarias pérdidas tras el accidente

El saqueo de la mercancía se produjo a pesar de los llamados de las autoridades para que la población no incurriera en actos vandálicos.



El hecho, que dejó pérdidas millonarias, ha generado rechazo por el comportamiento de la gente.



Las autoridades continúan investigando las causas del accidente y el saqueo del cargamento de maíz.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

