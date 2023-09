El 6 de julio de 2020, el corregimiento de Tasajeras, en Puebloviejo, Magdalena, vivió una tragedia que dejó cicatrices imborrables en la memoria de la comunidad: un camión cisterna cargado de combustible se volcó y se incendió, cobrando la vida de 45 personas y dejando a 27 heridos.



Uno de los sobrevivientes de este suceso fue Mauricio José Martínez, de 29 años de edad, quien hoy se erige como un testimonio vivo de que los cambios, por difíciles que sean, pueden traer nuevas oportunidades.

Con sus manos marcadas por las cicatrices de las quemaduras, Mauricio sostiene con orgullo un diploma que lo certifica como Técnico Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, otorgado por el Infotep de Ciénaga.



Este logro se hizo posible gracias a que resultó beneficiado por el programa 'Becas del Cambio', de la gobernación del Magdalena, el cual le ha generado oportunidades de estudios a más de 8.500 magdalenenses de condiciones vulnerables.



"Esto ha sido lo máximo porque antes no tenía recursos, pero gracias a este beneficio, pude estudiar y ahora quiero seguir luchando con más fuerza", afirma Mauricio.



Desde el momento de la tragedia, este joven oriundo de Tasajera fue asistido por la gobernación, quien le ofreció posibilidades laborales y lo incluyó dentro de las becas de estudios a educación técnica.



"Me siento muy feliz. En ningún momento he dejado de soñar, y esta difícil prueba de vida, por el contrario, me motiva a seguir luchando por mis sueños y salir adelante con mi familia", manifiesta el valiente joven, quien también se desempeña como guía turístico en el mirador de Puebloviejo.

Mauricio celebró su logro durante la ceremonia. Foto: Prensa Gobernación del Magdalena

El día de la tragedia

Mauricio anteriormente se dedicaba al rebusque diario. El fatídico día de la tragedia pensó que el accidente del camión cisterna podría ser una oportunidad para ganar dinero extra. Sin embargo, las llamas casi le arrebatan la vida.



A pesar del dolor y la recuperación dolorosa que siguió, esa experiencia se ha convertido en un impulso a perseguir un propósito en la vida.



"Hoy solo necesitaba una oportunidad y, ahora que la tengo, no la voy a desaprovechar", asegura Mauricio, quien se ha convertido en un ejemplo de superación.

Testimonio de la compañera sentimental

A pesar de que las llamas consumieron el 65 por ciento de su cuerpo, no lograron extinguir las ganas de Mauricio de salir adelante, no solo por sí mismo, sino por su familia, en especial, por su compañera sentimental, Katherine Díaz, quien ha sido testigo de su transformación.



"El Mauricio que conocí en esta temporada es muy diferente. Su nuevo ingreso le permite sobrevivir, y verlo en esta nueva etapa es tan increíble que todo lo que estamos pasando", comparte con lágrimas de felicidad Katherine Díaz, la compañera de vida de Mauricio, a quien él, en la noche de su graduación, le pidió que fuera su esposa.



Con su nuevo título como Técnico Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, Mauricio está seguro de que más buenas noticias seguirán llegando a su vida y la de su familia.



Mauricio José Martínez se ha convertido en un faro de inspiración para aquellos que se enfrentan a desafíos aparentemente insuperables.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

En x: @rogeruv

Rogercomunica31@gmail.com