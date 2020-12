Sigue la novela en la elección de rector de Unimagdalena

Hasta el Congreso de la República ha trascendido la elección de rector de la Universidad del Magdalena que se realizó el pasado mes de noviembre en medio de un ambiente tenso por una serie de tutelas y señalamientos de los distintos candidatos, especialmente por el que recibió el respaldo del gobernador de Magdalena.



Cuatro senadores a través de una proposición escrita, convocaban a una audiencia pública de la Comisión Séptima para revelar supuestas irregularidades en el proceso democrático, del que resultó ganador Pablo Vera Salazar.

Los solicitantes fueron los congresistas Antonio Sanguino, del Partido Verde; Iván Cepeda, del Polo Democrático; Griselda Lobo y Victoria Sandino del Partido Farc.



En el documento, se citaban a la Ministra de Educación, María Victoria Angulo; al Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo; al rector de la Universidad del Magdalena; a la organización convergencia estudiantil Unimagdalena por la transparencia democrática y a Sintraunicol.



Los senadores con esta intervención que pretenden hacer en la consulta electrónica que se desarrolló para elegir al rector de la institución de educación pública en el periodo 2020- 2024, estarían avalando lo expresado por candidatos como Francisco García, quien desde su inscripción dijo que no hubo garantías en el proceso, cuyo mecanismo habría beneficiado siempre a Vera Salazar que ya fungía en la rectoría.



La proposición presentada por los congresistas ante el Senado, ha sido interpretada como una nueva alternativa política para reversar la decisión que ratificó en el cargo a Pablo Vera.

“Algunos personajes no saben ganar, aunque vencen no convencen. Son esclavos del resentimiento, el complejo de inferioridad y el odio. Aunque la vida los sacuda y los golpee, no entienden. Por supuesto tampoco saben, ni aceptan perder. El ego que los esclaviza no se los permite”, manifestó el actual rector.



Aunque Vera no especifica a qué persona dirige su mensaje, todo indica que estaría hablando del gobernador Carlos Caicedo, quien a través de senadores aliados buscaría una revancha en esta pelea de poderes que libra con las directivas del Alma Mater.

Opinión de estudiantes y docentes

La Universidad del Magdalena a través de comunicados de prensa ha dado a conocer la opinión de algunos estudiantes y profesores, respecto a la intromisión de actores políticos que buscan deslegitimar el voto de confianza que dieron en la consulta.



Jóvenes de distintos programas académicos pidieron respeto por la autonomía universitaria, que en una votación histórica y democrática, donde participaron 16.930 miembros de la comunidad académica, entre estudiantes y docentes, se eligió al candidato Pablo Vera Salazar, siendo el único que logró el porcentaje de votos mínimos que debían obtener los aspirantes en cada estamento para conformar la terna de elegibles para designar Rector.

La Universidad del Magdalena es el principal centro de educación superior oficial del Magdalena. Foto: Cortesía Oficina de Prensa de la Universidad del Magdalena

El estudiante del Programa de Ingeniería Civil, Juan Camilo Yepes, indicó que “ciertos sectores externos a la Universidad quieren tener injerencia en nuestra Universidad, no podemos permitir que esto siga sucediendo, la Universidad tiene su autonomía y debe respetarse”.



La Universidad del Magdalena también difundió la opinión de varios profesores que expresaron su rechazo e indignación a la proposición para la Audiencia Pública en la Comisión Séptima del Senado.



Los docentes de planta, ocasionales y catedráticos de la Universidad aseguraron que se “está atacando la decisión de miles de estudiantes y docentes”.



Profesores de diferentes programas académicos, invitaron al grupo de senadores a respetar la labor docente responsable, la cual se vio reflejada en la votación electrónica donde 872 profesores de 978 que participaron, eligieron la propuesta “Por una Universidad Aún Más Incluyente e Innovadora”.

El Doctor Racines Ravelo, Docente de Planta de la Alma Mater, pidió a los congresistas conocer el verdadero contexto de esta universidad pública.



“No podemos manchar el buen nombre que hoy tiene la Universidad del Magdalena, cuando ponemos en tela de juicio un proceso de elección donde se expresaron docentes y estudiantes, se duda de las calidades de la comunidad universitaria”, afirmó.



Por el momento no ha habido un pronunciamiento sobre este tema por parte del Gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo.



Sin embargo ya en anteriores oportunidades, el mandatario departamental ha insistido en que la Universidad del Magdalena está siendo manejada por actores de la política tradicional que por décadas desangraron las finanzas del departamento de Magdalena.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv