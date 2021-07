Alarma en Salamina: río se acerca a zona urbana

Al tiempo que las entidades encargadas, adelantan gestiones para poner en marcha un plan maestro de obras que proteja a los municipios ribereños del Magdalena de una inundación, la amenaza por la erosión que persiste sigue creciendo para esas comunidades.



Esta semana, el río Magdalena abrió un nuevo boquete y comenzó a ingresar a un predio privado acercándose varios metros a la zona urbana del municipio de Salamina.

Todos en esta zona estamos cada vez más expuestos a una catástrofe FACEBOOK

TWITTER

El alcalde de esa municipalidad, Luis Ramón Orozco advirtió que el problema ahora es mucho más grave que hace unas semanas.



“Ya no hay mucho que decir, las alarmas están encendidas desde hace un tiempo y todos en esta zona estamos cada vez más expuestos a una catástrofe”, expresó el mandatario.



(Vea: El maestro Adolfo Pacheco se recupera de problemas respiratorios)



La nueva emergencia se presenta en en el kilómetro 1.9, adyacente al puerto del ferry, allí la fuerza de la corriente destruyó un jarillón y quedó solo un pequeño dique de protección que de ceder permitiría que el agua llegue al pueblo.



El alcalde aclaró que el municipio no tiene forma de actuar con obras preventivas. “Esto sobrepasa la capacidad de reacción del municipio y el río no da espera”, aseguró Orozco quien lanzó un SOS al gobierno departamental y nacional para que intervenga con prontitud con los trabajos necesarios que protejan a la población.

¡Que Dios nos vea con ojos de piedad! FACEBOOK

TWITTER

Benjamín Santos, representante del gremio ganadero, dijo que la construcción del plan maestro generó cierta expectativa; sin embargo, cuando empiece a ejecutarse podría ser demasiado tarde. “Ya estaremos con el agua en el cuello”, agregó.



Por el comportamiento agresivo que muestra el río Magdalena, en Salamina y municipios aledaños creen que si en julio y agosto persisten los altos caudales, toda esa zona, estará inundada.



“¡Que Dios nos vea con ojos de piedad!", exclamó el ganadero oriundo de Salamina, Benjamín Santos.

ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

SANTA MARTA

Más noticias

Así operaba red internacional de pornografía infantil en el Atlántico

Joven confesó haber asesinado de forma brutal a su padre por deudas

Pescadores de Tasajera mataron a Manatí liberada hace siete días