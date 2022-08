La Policía de Magdalena informó que se está ofreciendo una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita ubicar y dar captura a los asesinos de dos periodistas que viajaban en un carro por una trocha en jurisdicción del municipio de Fundación.



Este caso ha generado repudio y rechazo en el departamento de Magdalena y el país entero.

Comunicadores sociales, políticos, autoridades gubernamentales y hasta el presidente de la República se han pronunciado para exigir justicia y solidarizarse con los familiares de las víctimas.



El mandatario nacional, Gustavo Petro, rechazó con vehemencia en su cuenta de Twitter el asesinato de los periodistas Dilia Contreras y Leiner Montero, en Magdalena.



“Le pido a la Fiscalía una investigación urgente para encontrar a los responsables de este crimen porque, en Colombia, la prensa debe tener las garantías para hacer su trabajo”, expresó Petro.



La Policía y Fiscalía informaron que en el municipio de Fundación y el corregimiento de Santa Rosa de Lima hay una delegación de investigadores y expertos en criminalística que buscan establecer las causas de este doble crimen e identificar y dar captura a los responsables intelectuales y materiales.



“Se están recolectando testimonios y evidencias en los lugares donde permanecieron los dos periodistas realizando el cubrimiento de las fiestas patronales de Santa Rosa de Lima”, manifestó el coronel Andrés Serna, comandante de la Policía de Magdalena.

El alto oficial dijo que la primera decisión fue la de ofrecer una millonaria suma económica de recompensa a quien ayude a resolver este hecho de sangre.



Todavía no existe una hipótesis concreta que pusiera a los dos periodistas en el blanco de los criminales. Lo único que se sabe es que, mientras compartían en un estadero, Leiner Moreno habría estado involucrado en una riña con otras personas.



De Dilia Contreras se supo que no participó de este hecho de intolerancia. Por esa razón, lo que suponen los investigadores judiciales es que si el homicidio de Montero se trató de una venganza, ella habría quedado en la mitad por viajar como pasajera en el asiento de adelante en el carro que fue atacado a tiros.



“Hasta ahora, todas son posibilidades y no se descarta incluso un hurto”, agregó el Coronel Serna.



Joaquín Gutiérrez, quien viajaba también en el vehículo, se encuentra recuperándose en el hospital de Fundación. Sus declaraciones ayudarán a las autoridades a tener un panorama más claro sobre la forma como se produjo el ataque a tiros por parte de una pareja de motorizados.



Este lunes se ha programado un consejo de seguridad para analizar el caso y tomar decisiones urgentes que permitan dar captura a los asesinos y que este tipo de hechos no se repitan en el departamento.

Consternación en la prensa magdalenense



El sepelio de Leiner Montero será este martes. Foto: Álbum familiar

En Santa Marta, Fundación y Magdalena, los colegas periodistas no salen del asombro por el crimen de los dos comunicadores sociales, que son recordados como dos buenos profesionales, amigos, padres y seres humanos.



El repudio es total entre el gremio de los periodistas, que se ha manifestado masivamente en las redes sociales exigiendo que sus muertes no queden impune.



A las víctimas no se le conocían problemas ni enemigos.



Sobre Dilia Contreras, se conoció que recientemente había regresado a su natal Fundación procedente de Bogotá para trabajar en medios de comunicación locales y con un grupo político de esa localidad.



En Santa Rosa de Lima se encontraba para realizar un cubrimiento periodístico, y también presentarse en la tarima con su show de música, ya que combinaba el oficio de informar con el canto.



En un video que circuló en redes sociales se le ve feliz compartiendo con otros colegas, minutos antes de que ocurriera la pelea que se formó en el sitio, al parecer, por los efectos del alcohol y la intolerancia.



En Santa Marta, Contreras era muy apreciada, porque allí empezó a forjar su carrera periodística en medios de comunicación escritos y radiales. Jugó en equipo de fútbol de periodistas y participaba activamente de eventos sociales.

Así recuerdan a Leiner Montero

Sus amistades en esta ciudad la recuerdan como una mujer que, aunque no había tenido una vida fácil, siempre transmitía alegría y optimismo. Nunca renunció a sus sueños de ser una artista reconocida, por eso aprovechaba siempre cada oportunidad para cantar y mostrar sus dotes artísticos.



Muchos aseguran que la comunicadora no fue una simple colega, sino una amiga que siempre estuvo disponible para brindar un consejo y una compañía en cualquier circunstancia.



Por su parte, Leiner Montero también fue muy apreciado en su natal Fundación, donde creció profesionalmente y conformó una familia compuesta por tres hijos y uno más que estaba a punto de nacer.



En la ciudad también hay consternación por su muerte, ya que este periodista siempre estuvo presto a colaborar con información, fotografías y material audiovisual de los acontecimientos de su municipio a los colegas ubicados en la capital del Magdalena.



El sepelio de Dilia Contreras será este lunes a las 4 de la tarde, mientras que el de Leiner Montero se hará el martes en horas de la mañana.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

