Este jueves se cumplió el noveno aniversario de la tragedia más dolorosa en la historia del municipio de Fundación, Magdalena. Hace nueve años, 33 niños y un adulto perdieron la vida en un incendio que consumió un autobús.



Las cicatrices aún están presentes en el corazón de las familias afectadas, pero también hay historias de resiliencia y esperanza que emergen de la oscuridad de más de 20 sobrevivientes que poco a poco han reconstruido sus vidas.

El día de la tragedia

El 18 de mayo de 2014, el destino cambió irreversiblemente para muchas familias en Fundación. Un autobús lleno de risas y sueños infantiles, se convirtió en una trampa mortal cuando un incendio se propagó rápidamente, dejando a los pasajeros atrapados en el fuego voraz. Entre ellos se encontraba Sergio Bonet, cuyo testimonio destaca como un rayo de esperanza en medio de la tragedia.



"Yo iba en la silla que está detrás del conductor, en ese momento el bus se queda apagado y el chofer empieza a chocar dos cables. De un momento a otro, la chispa alcanzó una caneca de gasolina e inició la conflagración", recuerda Bonet, con voz entrecortada por los recuerdos traumáticos.



En un acto de valentía desesperada, Sergio intentó salvar a varios de sus primos que se encontraban en la parte trasera del bus, pero el fuego lo separó de ellos. Corrió hacia la puerta principal del vehículo, y gracias a las manos milagrosas de su amiga Danna, otra sobreviviente, fue empujado y expulsado del autobús.



Después de ser rescatado, un pequeño y asustado Sergio corrió de regreso a su hogar, donde su madre Yuranis Paola Romero Mercado, quien lo recibió con un abrazo lleno de alivio y preocupación.



"Cuando vi a mi hijo todo negro pensé que estaba jugando con arena y de un momento a otro empezó a caérsele la piel. Rápidamente salí de la casa y todos los vecinos corrían hacia el lugar de la tragedia", relata la madre de Sergio, con los ojos llenos de lágrimas al recordar aquellos momentos desgarradores.

Sueña con convertirse en profesional

Hoy en día, Sergio Bonet, de 16 años, se encuentra a punto de terminar sus estudios secundarios y ha encontrado inspiración en los profesionales que le salvaron la vida mientras estuvo en diferentes centros médicos.



Con la determinación de convertirse en un cirujano, Bonet aspira a dedicar su vida a ayudar a los demás y servir a su comunidad, que nunca lo abandonó en los momentos más difíciles.



Aunque el recuerdo de aquel trágico 18 de mayo continúa agobiando a Sergio y llena de nostalgia su mente, el joven intenta aferrarse a los momentos de diversión y sonrisas que alguna vez compartió con sus amigos y vecinos que no corrieron con la misma suerte.

Más testimonios de familias afectadas

Cada año, la población recuerda a las víctimas. Foto: Juan Tapia

Entre los testimonios de las familias afectadas, destaca la historia de Sandra Quintero, una madre que perdió a dos hijos, dos hermanos y un primo en la tragedia.



"Ese día mis hijos querían ir a la iglesia y como tenía a dos hermanas a mi cargo también las mandé, no le vi problema. Mi hijo mayor Kener José Pava también fue, pero él sobrevivió", relata Quintero con voz quebrada por el dolor.



Sandra cuenta cómo su hijo mayor regresó a su hogar desesperado, gritando y llorando, informándole que sus hermanas y primas se habían quedado dentro del autobús en llamas.



"Yo no lo podía creer, no sabía ni qué hacer, intenté buscar a mis hijos y hermanos dentro del bus, me fui a las clínicas y hospitales con la esperanza de encontrarlos, pero lamentablemente murieron", añade con tristeza.



Otra madre que vive con el dolor de la pérdida es Mairobis Castro, quien perdió a dos de sus cuatro hijos en el trágico suceso.



Manuel Johan Hernández Castro, de 5 años, y Thailyn Michel Hernández Castro, de 9 años, perdieron la vida en el incendio. Sin embargo, Belén Hernández Castro, de 7 años en ese entonces, y Sharon Juliana Hernández Castro, de 10 años, lograron sobrevivir.



Hoy en día, estas jóvenes adolescentes anhelan convertirse en profesionales y sacar adelante a su familia.



Mairobis, con la voz entrecortada, comparte su experiencia: "Llega esta fecha y es muy duro para mí. Hoy mi hija Sharon tiene 19 años y está en séptimo semestre de Contaduría Pública, y Michel está en grado once y quiere estudiar lo mismo".



A pesar de la ausencia de sus dos hijos, estas valientes jóvenes encuentran la fuerza para luchar y construir un futuro mejor.

Un día doloroso en la historia de Fundación

El aniversario número nueve de la tragedia es un recordatorio doloroso para las familias afectadas en Fundación. Cada uno de ellos carga el peso de la pérdida y el trauma, pero también se aferran a la esperanza y a los sueños de reconstruir sus vidas.



A través de las historias de Sergio Bonet, Sandra Quintero y Mairobis Castro, hay ejemplos de resiliencia y determinación, de cómo el amor y la esperanza pueden surgir incluso en los momentos más oscuros.

Cómo se luchó por salvar la vida de los sobrevivientes

Un equipo médico, liderado por el cirujano Edwin Vega, trabajó incansablemente en el hospital de Santa Marra para brindar atención integral a 15 niños quemados en la tragedia de Fundación.



A pesar de las limitaciones por no contar con una unidad especializada, el compromiso de todo el equipo médico permitió la recuperación física y emocional de los sobrevivientes.



Vega dice que fue testigo de la lucha contrarreloj por salvar la vida de los niños afectados. Recuerda que el equipo médico que se delegó para esta misión realizó un gran esfuerzo para proporcionarles el cuidado necesario.



"Nos enfrentamos a un delicado estado de salud de los niños y trabajamos arduamente para brindarles un servicio integral", expresa Vega.



Además de la atención física, se enfocaron en el cuidado psicológico de los pequeños, quienes sufrían pesadillas y llevaban consigo el trauma del incendio.



Durante varios años, se llevó a cabo un trabajo psicológico intensivo para ayudar a los sobrevivientes a superar las secuelas emocionales.



El médico recuerda cómo conmovía ver a los niños llorar al recordar el trágico evento y la pérdida de amigos, primos y hermanos.



Vega se mantuvo dedicado al proceso de recuperación de cada uno de los niños y se enorgullece al afirmar que cumplió su tarea como profesional de la salud. Hoy, nueve años después, los niños que fueron atendidos se han convertido en adolescentes saludables y motivados para superarse en la vida.

La solidaridad entre los habitantes de Fundación

A pesar del inmenso dolor que persiste en Fundación, la comunidad ha demostrado una solidaridad inquebrantable.



En los momentos más difíciles, vecinos y amigos se unieron para apoyarse mutuamente y ofrecer consuelo.



El municipio de Fundación nunca olvidará el fatídico 18 de mayo de 2014, pero también albergará la esperanza de ver salir adelante aquellos que milagrosamente salieron con vida en medio de las llamas.



Mientras algunas familias honran la memoria de sus seres queridos, otras siguen luchando día a día por construir un futuro para los que sobrevivieron.



La historia de Sergio Bonet y su valiente lucha por superar las adversidades ha servido como inspiración para muchas personas en Fundación y más allá.



Su deseo de convertirse en cirujano refleja su determinación de ayudar a los demás y devolver a la comunidad que lo apoyó en sus momentos más difíciles. Sergio se ha convertido en un símbolo de esperanza y resiliencia, demostrando que a pesar de las tragedias, los sueños aún pueden hacerse realidad.



En este aniversario número nueve, Fundación se detiene para recordar a los niños que perdieron la vida en aquel fatídico día.



“Las lágrimas fluyen y los corazones se llenan de nostalgia, pero también se renueva el compromiso de no olvidar y de trabajar incansablemente para evitar que tragedias similares ocurran en el futuro”, manifestó Faustino Medina, un morador del municipio.



La tragedia ha dejado una huella imborrable en la memoria de sus habitantes, quienes todavía lloran la partida de los 33 angelitos.



Nueve años después, la herida sigue abierta, pero Fundación no se rinde. La fortaleza de Sergio Bonet y las familias afectadas es un recordatorio constante de que el amor y la resiliencia pueden superar incluso los momentos más oscuros.

La partida del líder espiritual

Líder espiritual, Manuel Salvador Ibarra Plazas, implicado en el accidente de un bus que ocasionó la muerte de 33 niños en Fundación, Magdalena Foto: EL TIEMPO

El 6 de mayo de 2021 falleció Manuel Ibarra por covid-19 , el líder evangélico que pagaba una condena con el beneficio de casa por cárcel, luego de ser hallado responsable de la tragedia más grande que ha vivido Fundación (Magdalena).



Ibarra había sido sentenciado a 10 años de prisión por el delito de homicidio culposo, junto a Jaime Gutiérrez Ospino, conductor del vehículo.



Desde mayo de 2014, cuando ocurrieron los hechos, el líder espiritual permaneció privado de la libertad en la cárcel Modelo de Barranquilla, hasta el 2017 que pudo continuar pagando su condena en el lugar de residencia.



Aunque siempre aseguró que se trató de un accidente, en el que además perdió a su hija, el juez decidió que el bus se incendió con sus ocupantes por la imprudencia cometida por el pastor y el conductor.



La muerte de Ibarra significó un nuevo golpe para su esposa, quien vio morir a su hija en el incendio del bus.

