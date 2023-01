En una vereda situada al sur del departamento de Magdalena, los niños y adolescentes son quienes se han puesto en la tarea de reparar la carretera para poder regresar al colegio a iniciar su calendario escolar del año 2023.



La pasada temporada de lluvias dejó destrozada la vía de acceso que tiene la vereda Lovera para comunicarse con la cabecera municipal Pijiño del Carmen. Aunque ya hace varias semanas no llueve en la zona, el camino sigue intransitable.

Niños de la vereda Loveran en Pijiño del Carmen, hacen el trabajo que le corresponde @MagdalenaGober @InviasOficial @MinTransporteCo y @UNGRD para arreglar la vía deteriorada por la lluvia, con el fin de ir a clases. @jsanchezcristo @NormaVeraSa @Mineducacion @GustavoBolivar pic.twitter.com/xn6PDL8Yn4 — Idinael Fernández C. (@idinaelferca19) January 24, 2023

Por esa razón, los propios niños y jóvenes del pueblo tuvieron la iniciativa de agruparse y entre todos arreglar la carretera.



Desde tempranas horas del día se les ve con baldes, picos y palas tratando de aplanar los puntos más críticos que permanecen cubiertos de lodo y lomas de fango.



Un padre de familia asegura que esta comunidad educativa sufrió bastante durante el último año por el invierno que los azotó.



“Muchos niños dejaron de ir a clases porque desplazarse a la cabecera municipal por esa carretera era prácticamente imposible. Este año pensamos que todo sería diferente pero si bien no ha llovido no hay por donde transitar”, manifestó María Clemente.



Para llegar a su colegio en Pijiño del Carmen, los estudiantes deben recorrer hasta 5 kilómetros de distancia en un tiempo aproximado de una hora.



Esta población se quedó esperando que la Alcaldía y el Departamento hiciera presencia y realizara una completa intervención de la vía, teniendo en cuenta las dificultades que les ha causado no solo en el aspecto educativo sino también académico.



“En el pueblo hay desabastecimiento y los productos que se consiguen están muy elevados. Ya son muchos meses padeciendo por la vía”, agregó la moradora.



La única manera de desplazarse de un lado a otro en esta zona de Magdalena es por medio de tractores. En estos vehículos se suben grupos de personas arriesgando su vida para salir o entrar al pueblo.



Los habitantes de la vereda Lovera hacen un llamado al gobierno local y departamental para que disponga de maquinaria y realice una completa intervención a la vía de acceso.

