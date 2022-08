Varios meses de angustia, rabias y hasta de quebrantos de salud ha padecido una mujer en el municipio de Pijiño del Carmen, Magdalena, a raíz de la pelea jurídica que sostiene con la gerencia del hospital local.



Según denuncia, la institución se niega a responderle por una millonaria deuda de energía que le dejó en dos apartamentos donde funcionó en condición de arriendo.

La denunciante responde al nombre de Nilda Lara, quien asegura que ya no sabe qué hacer para lograr una respuesta a todos los requerimientos que ha hecho para que le solucionen los múltiples problemas estructurales y de servicio público que tienen las dos propiedades.



En ambas sedes quedaban desde el año 2016 las oficinas administrativas del centro asistencial.



Los incumplimientos e inconformidades de la arrendataria, según su testimonio, comenzaron en 2020 con la entrada de la nueva gerente Claudia López al hospital municipal.



Asegura que la nueva directora dejó de pagar los arriendos en los tiempos correspondientes y, además, sin ningún tipo de aviso o autorización, realizó modificaciones a la planta física de los apartamentos.



Ante el inconformismo que le generó el uso de sus propiedades y principalmente los retrasos en el pago del alquiler, decidió dar por terminado el contrato de arriendo al hospital, sustentando que se violaron varias cláusulas.



Aunque la gerente estuvo de acuerdo con la solicitud de la dueña, para realizar el traslado de la sede le pidió tres meses que se extendieron más y que finalmente obligó a que se acudieran a las vías legales y de policía como única opción de que se desocuparan los dos apartamentos.

Problemas en la infraestructura y millonaria deuda de energía



Nidia Lara cuenta que, a partir de allí, inició una nueva disputa con la directora Claudia López, quien le entregó las propiedades modificadas, deterioradas y además con una deuda de 30 millones de pesos con la empresa de energía.



“Voy al hospital y se niega a atenderme, no contesta mis llamadas y mensajes. En los dos apartamentos tengo la luz cortada, porque exigen por lo menos un acuerdo de pago que la gerente no ha querido hacer”, manifestó la afectada.



Nidia Lara dice que todos estos inconvenientes no solo la han perjudicado económicamente, porque no ha podido volver a poner en arriendo los apartamentos, sino que también le han afectado su salud física y mental.



“El estrés me tiene enferma y las deudas muy angustiada. Ya no encuentro qué hacer para recuperar la tranquilidad que perdí con este perjuicio tan grande que me ha dejado el hospital”, añade Lara.



Pide ayuda a la Gobernación



La mujer hizo un llamado al gobernador del Magdalena para que intervenga a través de la Secretaría de Salud y le ayude a dar solución a este lío legal.



“Está claro que la gerente no tiene voluntad de resolverme, por eso acudo a la administración departamental para que sirvan como mediadores y me ayuden a dejar saneadas estas dos propiedades que permanecen con muchos deterioros y sin luz por la millonaria deuda con la empresa de energía”, puntualizó Nidia Lara.



Hasta el momento, la gerente Claudia López no se ha referido sobre este pleito que enfrenta la institución hospitalaria en el municipio de Pijiño del Carmen, en el departamento de Magdalena.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

