Hermanos en Magdalena llevan hace 20 años el apellido materno de primero

Hace 20 años, en Santa Ana, un municipio del sur de Magdalena, unos padres aseguran que se convirtieron en los pioneros de Colombia por cambiar el orden de los apellidos en el registro del nombre de sus hijos.



Este hecho, que les generó enfrentarse con la Registraduría, hoy es la denominada Ley Aluna, que permite desde el 5 de agosto de 2021 que los bebés lleven de primero el apellido materno y no necesariamente el paterno.



Rafael Medina y su esposa Emilse Martínez no necesitaron de una norma, ni una directriz nacional. Bastó con el deseo del papá de hacerle un reconocimiento a su mujer como muestra de su amor.



Emilse se sorprendió por la iniciativa y aunque por un momento dudó, finalmente decidió aceptarla, motivada por las buenas intenciones expresadas por su pareja.



Era el quinto hijo suyo: una niña que, según su padre, le brindaría la oportunidad perfecta para reivindicar el papel de la mujer y darle el valor que merece.



Y así lo hizo: a Meridiana, como la llamó por nacer a las 12 del mediodía, la registró con el apellido Martínez de su madre por delante.



Pero no fue un procedimiento sencillo. El notario inicialmente se opuso argumentando que modificar el orden de los apellidos era inconstitucional; sin embargo, ante la presión que ejercieron los padres, que amenazaron incluso con demandar, no tuvo otra alternativa.

Antes de que el nombre inusual quedara plasmado en un papel, Rafael Medina tuvo que argumentar sus razones para no ubicar su apellido de primero con su hija.



“Fui claro y le dije que era lo mínimo que podía hacer para reconocer los trasnochos y el sufrimiento que tiene una mujer con su criatura en el vientre durante nueve meses y luego cuando nace. Bien dice un dicho que los hijos son de la mamá y por eso su apellido no puede perderse”, recuerda Rafael Medina que expresó en la notaría.



Para que quedara una evidencia de este trámite único hasta ese entonces en todo el territorio nacional, a los padres se les pidió la asistencia de varios testigos que estuvieran presentes al momento de la firma del registro.



Un año después, Rafael y Emilse lo volvieron hacer, ahora para registrar a su nuevo hijo varón.



Como se trataba del sexto de su descendencia, le colocó como nombre el apelativo de 6.

6 y Meridiana prometen que el orden de los apellidos los mantendrán hasta con sus futuros hijos. Foto: Álbum familiar

A pesar de tener una experiencia exitosa con Meridiana, en este nuevo requerimiento el registrador que los recibió también se negó a aceptar que el niño tuviera por delante el apellido de su mamá.



Entonces, Rafael Medina acudió a un mecanismo que denominó objeto de conciencia y también anunció que apelaría a las vías legales por no respetarse su voluntad.



Rafa y Emilse volvieron a triunfar en su propósito y, por segunda vez, uno de sus hijos consiguió tener el apellido de la madre como el principal.



Así fue como Meridiana y 6 se convirtieron, dicen ellos, en los primeros niños en el país en cambiar el orden en los nombres en la forma en que hasta ahora estaba reglamentado por las leyes colombianas.



Rafael Medina recuerda que, por su terquedad, tuvo muchos problemas en entidades públicas para que sus dos hijos con apellidos distintos pudieran acceder a un servicio.

Uno de ellos en la seguridad social, donde fue necesario viajar hasta Santa Marta para exigirle a la gerencia que permitiera la vinculación de ambos niños.



Sin embargo, considera que valió la pena y que la Ley Aluna, que para él debería llamarse 'Ley Medina', le dio la razón.



“Me siento muy feliz, porque sentamos unas bases en el pensamiento de la sociedad. Enviamos un mensaje sobre la necesidad de replantear la manera como es vista la mujer. Ellas merecen una importancia y protagonismo especial, alejado del machismo y la discriminación”, manifestó este hombre magdalenense que vive del periodismo y la poesía.



Meridiana Martínez Medina tiene actualmente 20 años y cursa quinto semestre de Comunicación Social en la Universidad Sergio Arboleda. Su hermano 6 cuenta con 19 años, es apasionado por el diseño gráfico, pero no ha tenido la oportunidad de comenzar a estudiar.



Ambos están seguros que cuando se conviertan en padres aplicarán la 'Ley Medina' para registrar a sus hijos. Por ahora, llevan con orgullo el orden de sus apellidos y se esfuerzan por dejarlo en alto con su comportamiento y deseos de superación.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

