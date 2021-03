Polémica por multitudinaria fiesta de matrimonio cerca de Santa Marta

Una fiesta de matrimonio que se realizó este fin de semana con la participación de unas 200 personas y la presentación de reconocidos artistas de la música generó polémica e indignación.

La celebración tuvo lugar en una cabaña ubicada en la vía que conduce a Ciénaga con Puebloviejo, en Magdalena.



Los moradores de la zona fueron los que -incluso horas antes que se realizara- denunciaron este evento que se desarrolló en medio de un momento crítico que atraviesa dicha población por la pandemia.



Se conoció que quien se casaba era la hija de Ángel Fernández Gamero, exgerente del Hospital San Cristóbal de Ciénaga.



A su matrimonio asistieron familiares y amigos que se desplazaron desde Santa Marta, Ciénaga y otras ciudades del país.

Aunque el festín se celebró en una propiedad privada, las críticas no se hicieron esperar por la gran cantidad de invitados y los excesos que podrían ahora repercutir en la salud de las comunidades aledañas.



“Ahí se violaron todas las restricciones vigentes y los protocolos de bioseguridad y nadie hizo nada”, denunció un morador de la zona.



Los vecinos llamaron a la Policía en varias ocasiones para que interviniera, tal como sucede en otros casos de menor magnitud; sin embargo, nunca llegó a interrumpir el festejo que se extendió hasta horas de la madrugada amenizada por cantantes como Elder Díaz y Fabián Corrales.



Por las redes sociales se criticó la permisividad de las autoridades administrativas de Ciénaga frente a este hecho; no obstante el alcalde de este municipio, Luis Tete Samper se pronunció para rechazar el evento y explicar las razones para no haber adelantado un control y aplicado las sanciones correspondientes.

“El recinto donde se desarrolló la fiesta no se encuentra en jurisdicción del municipio de Ciénaga, por lo que las autoridades policivas adscritas al municipio y de gobierno no pueden realizar intervención”, manifestó el mandatario a través de un comunicado de prensa.



La Alcaldía insistió en el llamado hacia la ciudadanía de evitar participar de este tipo de eventos, sobre todo teniendo en cuenta el alto número de contagios de covid-19 que se presentan en Santa Marta, Ciénaga y Pueblo Viejo.

