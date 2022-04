La guardia de compañero es un comportamiento que prevalece entre las ranas arlequines que habitan en la Sierra Nevada, según fue descubierto en un estudio que hizo la Universidad del Magdalena en una visita de campo.



(Lea también: El calvario llamado reforestación para finqueros del Caribe)



El informe de la institución detalla cómo este anfibio, en el proceso de reproducción, monopoliza, es decir, hace suyo al otro y no deja que externos se le acerquen. Algo similar a lo que humanamente se llamaría un “amor posesivo”.

En las ranas arlequines esto pasa diferente porque pueden durar hasta cinco meses abrazado a la hembra FACEBOOK

TWITTER

Luis Alberto Rueda Solano, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad del Magdalena, lideró la investigación sobre el particular comportamiento de guardia de compañero que se da en las ranas arlequines de Santa Marta.



De acuerdo con la descripción del educador, en este cuadro amoroso el macho se amplexa a la hembra (la abraza por la espalda) y, aunque ella no esté lista para reproducirse, él puede durar hasta cinco meses en esa misma posición sin comer hasta que ella desove sus huevos, lo que se clasificaría como ‘la gran dieta del amor’.



El investigador explicó que: “en el mundo hay alrededor de ocho mil especies de ranas, por lo general, su reproducción se da a través de los abrazos nupciales, el macho abraza a la hembra. Técnicamente, los herpetólogos conocemos esto como ‘amplexos’, pero estos duran una noche o unas cuantas horas (…) en las ranas arlequines esto pasa diferente porque pueden durar hasta cinco meses abrazado a la hembra”.



Aunque parezca excesivo, el macho sabe a lo que se enfrenta, sobre todo en un territorio como la Sierra Nevada de Santa Marta, donde ellos superan en número a las hembras.

Facebook Twitter Linkedin

Momentos del desarrollo del estudio. Foto: Prensa Universidad del Magdalena

Aquel que no pueda reproducirse simplemente no dejará descendencia y ese linaje se terminará ahí FACEBOOK

TWITTER

Previamente a este encuentro, se alimenta muy bien, sabe que debe estar grande y fuerte para dar un abrazo de hasta 80 veces su peso, de tal forma que ningún otro macho lo pueda quitar e invadir su posición en la espalda de la hembra.



“Los machos se preparan. En el tiempo no reproductivo ellos comienzan a comer más y a engordar, y cuando se encuentran a una hembra en la temporada reproductiva pueden aguantar todo este periodo sin reproducirse”, contó Rueda Solano.



En este periodo, el macho llega a perder hasta más del 30 por ciento de su masa corporal e incluso pueden llegar a la muerte si no están preparados para abrazos nupciales tan prolongados.



Todo este proceso deja en manifiesto cómo evolucionan muchas de las especies a través de la selección sexual.



En este caso, los machos que se alimenten mejor, que tengan más fuerza para soportar amplexos más prolongados o para espantar a otros machos que intenten quitarlos de la espalda de las hembras, son los que se van a reproducir y pasarán sus genes a una nueva generación que tendrán mejores posibilidades para encontrar pareja.



“Aquel que no pueda reproducirse simplemente no dejará descendencia y ese linaje se terminará ahí”, enfatizó el investigador.

(Le puede interesar: Se disparan las cifras de embarazos en adolescentes en la Zona Bananera)

Una pareja amenazada

Nosotros tenemos una oportunidad de oro valiosa aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta, porque tenemos especies que aún sobreviven en ambiente natural FACEBOOK

TWITTER

El estudio sobre la forma de relacionarse entre las ranas arlequines ha llamado mucho la atención y fue publicado en la principal revista de comportamiento animal ‘Animal Behaviour’, con el título ‘Comportamiento de guardia de compañero en anuros: selección intrasexual y la evolución del amplexus prolongado en la rana arlequín Atelopus laetissimus’.



Asimismo, investigadores como el doctor Fernando Vargas Salinas, el biólogo José Luis Pérez González, la bióloga Arantxa Sánchez Ferreira, el veterinario magíster Alejandro Ramírez Guerra, el doctor Carlos A. Navas y el doctor Andrew J. Crawford también contribuyeron con su conocimiento a este proyecto.



Cabe destacar que es una investigación sobre un comportamiento singular de las ranas arlequines, una especie amenazada de extinción, con problemas de conservación, que se han ido de sus hábitats naturales, y con ellas se ha perdido información clave para entender más procesos naturales, como, por ejemplo, cómo evolucionan estos comportamientos de guardia de compañero en la naturaleza.



“Nosotros tenemos una oportunidad de oro valiosa aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta, porque tenemos especies que aún sobreviven en ambiente natural. Además de la protección indígena, el uso tradicional de la tierra, estas especies están en una abundancia que nos permite desarrollar estos estudios de comportamiento”, aseguró Rueda Solano.



Unimagdalena, desde años atrás, se ha unido a apoyar esta conservación, principalmente a través de la formación de un capital humano que está impactando a las comunidades locales y está dando a conocer a nivel nacional e internacional sobre la biología y ecología de la rana arlequín.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

Más contenidos de Colombia:

- Patrullera de la Policía en Bogotá denunció que dos compañeros la abusaron

- Se disfrazaron de embarazadas para llevar cocaína en sus barrigas de trapo

- Con cuatrimotos, Ejército refuerza lucha contra yukpas venezolanos