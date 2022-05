El Programa de Alimentación Escolar (PAE), en el Magdalena, que debe iniciar con el calendario escolar, lleva 114 días de retraso. Actualmente, 141 mil estudiantes de 28 municipios no certificados del departamento se encuentran sin recibir sus dosis alimentarias.



Ante este panorama, la Procuraduría General de la Nación ha intervenido. Su primer pronunciamiento fue para solicitarle al Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) que sesionara para definir el ejecutor del PAE en Magdalena.

Viene ahora la Procuraduría a sacar pecho cuando guardaron silencio ante las denuncias FACEBOOK

TWITTER

Además, durante el comité Regional de Seguimiento al PAE, el Ministerio Público le pidió a la Gobernación del Magdalena aclarar el monto de los recursos que le solicitó al Ocad, junto al número total de beneficiarios, toda vez que el dinero requerido supera los 113.000 millones de pesos.



Lo anterior, dado a que en el proceso de contratación del proyecto inscrito en el Ocad fueron previstos para prestar el servicio en la vigencia 2022, y ya han pasado cinco meses sin avances al respecto.



Tras conocerse el pronunciamiento del ente de control, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, se pronunció a través de su cuenta de Twitter recalcando que tiene un fallo de la Sala Civil de Familia del Tribunal Superior del Distrito en el que le ordenan al Ocad Caribe en un término de 48 horas aprobar el proyecto.



“Justo después de fallos a nuestro favor y de una larga lucha con padres de familia defendiendo el PAE Magdalena, viene ahora la Procuraduría a sacar pecho cuando guardaron silencio ante las denuncias y no sancionaron a los gobernadores que nos montaron el bloqueo ordenado por Duque”, dijo Caicedo.



El mandatario ha denunciado en diferentes oportunidades que ha existido un bloqueo por parte del órgano colegiado para aprobar los recursos, puesto que le han asignado su ejecución a entidades que no son competentes legalmente para gestionarlos, como el Icbf.

Sin programa en otras regiones

Magdalena no es el único departamento que no ha iniciado con el programa. La Contraloría General de la República reveló que Buenaventura, Neiva, Sucre y Sincelejo, luego de 100 días de haber iniciado el calendario académico en el país, aún no reportan el inicio del PAE.



Este retraso se dio pese a que la Resolución 295 de noviembre 5 de 2021 les asignó a las entidades territoriales antes mencionada desde noviembre de 2021 recursos del presupuesto de gastos de inversión para vigencia fiscal 2022 un total de 63.990.709.166.



