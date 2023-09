En el municipio de Ciénaga, Magdalena, se presentó un violento ataque con un objeto corto punzante por parte de un estudiante hacia otro, un episodio que ha dejado a la comunidad consternada.



Los hechos se desarrollaron en el interior de una institución educativa local, y de acuerdo con testigos un adolescente se enfrentó a otro de sus compañeros, a quien acusa de ser su acosador constante.

He soportado mucho de ustedes y me he mantenido tranquilo para evitar problemas



Las palabras pronunciadas por el estudiante agresor revelan la tensión subyacente: "Tú crees que yo soy pendejo, he soportado mucho de ustedes y me he mantenido tranquilo para evitar problemas. Una vez más, y me recordarán toda la vida", advirtió, mientras sostenía un exacto en la mano.



El compañero de clases, lejos de calmar la situación, alentó al agresor a llevar a cabo su amenaza. Este conflicto se desarrolló a la vista de otros jovenes estudiantes de la institución, quienes presenciaron la discusión sin intervenir.

Un docente intervino

Finalmente, un profesor acude para separar a los dos estudiantes en disputa. Sin embargo, la paz fue de corta duración. En cuestión de segundos, el estudiante que había expresado su frustración lanzó un violento ataque con el objeto punzante, causando una herida grave en el rostro de su compañero.



La víctima, visiblemente conmocionada y sangrando profusamente, no ofreció resistencia y fue auxiliada por una compañera.



Hasta el momento, ni las directivas del colegio público ni la Secretaría de Educación municipal han emitido declaraciones sobre este grave incidente.



La comunidad espera se esclarezca lo ocurrido y tomar medidas concretas para garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes en las instituciones educativas de Ciénaga.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

