En el corregimiento de Guáimaro, en el municipio de Salamina, Magdalena, los campesinos afrontan un drama por cuenta de las devastadoras consecuencias que les dejó el invierno en sus fincas y cultivos.



Aseguran que lo perdieron todo y no encuentran la manera de reponerse de esta situación, en la no han contado con ninguna clase de ayuda ni del Gobierno Nacional, departamental o local.

Los suelos están destruidos, no hay manera de sembrar. Además, los insumos para la actividad agrícola están por las nubes FACEBOOK

“Estamos desesperados porque todas las siembras se las llevó el río o se ahogaron por tanta agua que cayó”, manifestó Yeison Manrique, uno de los afectados.



Los pobladores de este territorio ribereño manifiestan que están en la quiebra y no vislumbran una solución.



Detallan que los animales que lograron sobrevivir a las inclementes lluvias ahora están muriendo porque no tienen qué comer.



“Los suelos están destruidos, no hay manera de sembrar. Además, los insumos para la actividad agrícola están por las nubes y no podemos adquirirlos”, agregó Manrique.

‘A CAICEDO LO VIMOS EN CAMPAÑA Y NUNCA MÁS VINO A AYUDARNOS’: Dicen los campesinos que lo han perdido todo porque se quedaron sin semillas, sin cultivos y endeudados. pic.twitter.com/awmfhpZfi8 — Elizabeth Molina Campo (@elimolinacampo) January 29, 2023

No tienen forma para adecuar la tierra

Estamos empezando a labrar la tierra con nuestras propias uñas FACEBOOK

Estos campesinos recuerdan que el año anterior tenían cultivos de melón, maíz, yuca, zaragoza y con eso sobrevivían, pero ahora no tienen absolutamente nada, ni siquiera la forma para adecuar la tierra y volver a sembrar.



“Estamos empezando a labrar la tierra con nuestras propias uñas, porque no tenemos dinero para los productos”, expuso Antonio Gamero, quien revela que la pérdida que tuvo fue total.



La problemática que vive esta comunidad fue puesta en conocimiento por parte de la diputada del Magdalena, Elizabeth Molina, quien hizo un llamado a la gobernación de Magdalena y a la Nación para que haga presencia en el corregimiento y brinde soluciones a los afectados por el invierno.



“El gobernador y el presidente no pueden seguir desentendidos de la cantidad de dificultades que quedaron padeciendo nuestros campesinos luego de una agresiva y extensa temporada de lluvias. Esperamos que con estos testimonios que hemos publicado, las ayudas lleguen a la zona rural de Magdalena”, manifestó la diputada.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

