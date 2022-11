Este fin de semana, las lluvias causaron nuevas emergencias en Magdalena y aumentaron el número de familias damnificadas en diferentes zonas rurales.



Una de las localidades más afectadas durante estos días fue el corregimiento de Guáimaro, en el municipio de Salamina, donde el río se desbordó y arrasó con gran cantidad de cultivos y ganado.

Los campesinos dicen estar angustiados porque perdieron la cosecha que han trabajado durante varios meses.



El presidente de la Junta de Acción Comunal de Guáimaro, Antonio Gamero, informó que la situación que vive el corregimiento por el invierno es muy grave.



Su afirmación la hizo luego de recorrer los predios y evidenciar los daños y pérdidas que deja la ola invernal en esa parte del Magdalena.



“Nos quedamos sin nada. No tenemos pan en nuestras casas, porque lo poco que teníamos y veníamos trabajando quedó en el agua. Las reses se están muriendo, porque no hay pasto para comer y ni siquiera tienen un lugar seguro” señaló Gamero.

Líderes piden ayudas a las autoridades. Foto: Junta de Acción Comunal

Los campesinos claman ayuda urgente del gobierno departamental y nacional, debido a que sus tierras están inundadas y los cultivos terminaron en pérdidas.



Felix De Ávila, Marina Bolaño y Manuel Madera, entre muchos otros, hacen parte de la lista de damnificados de Guáimaro. Aseguran que no solo están alarmados porque perdieron todo lo que tenían, sino que todavía deben parte de la inversión que habían realizado en las siembras.



“Tenemos a nuestros hijos con hambre, necesitamos pagar los servicios públicos, pero este año las lluvias y el río Magdalena acabaron con todo lo que habíamos sembrado” dijo Marina Bolaño.



Por su parte, Manuel Madera agregó: “Se me hundió el pedacito de tierra que tengo y los animales están en la calle, porque no sabemos qué hacer. Estamos a la merced del agua y sin plata para solucionar”.



En las calles y fincas de la población hay varias reses muertas por la falta de pasto y otras, ahogadas o enfermas, ya que el agua permanece en las fincas y predios de ganaderos. Esperan que su clamor sea escuchado y llegue la asistencia del gobierno.

En Palmor, anuncian bloqueos

Los campesinos y cafeteros del corregimiento de Palmor de la Sierra, zona rural del municipio de Ciénaga, manifestaron que si no hay una respuesta de las administraciones municipal y departamental a su constante clamor de ayuda, este martes bloquearán la vía nacional para exigir soluciones.



Dicen que las carreteras de acceso a su localidad están totalmente destruidas y no hay manera de sacar las cosechas de café y otros productos.

San Zenón está bajo el agua

El personero del municipio de San Zenón, Darío Badel, expresó que la cabecera municipal y gran parte de los corregimientos, a excepción de Peñoncito, se encuentran inundados por las fuertes lluvias y el desbordamiento del río.



“Nos estamos quedando sin vías. El carreteable que comunica a la cabecera municipal con Peñoncito está a punto de desaparecer, de no ser por la intervención de la comunidad con obras artesanales”, indicó el personero.



En este municipio del sur de Magdalena, los habitantes se movilizan usando botas o utilizando medios de transporte fluviales, porque las aguas se encuentran en un nivel alto.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

