Río se desbordó y dejó incomunicados corregimientos y veredas de Magdalena

El río Magdalena se desbordó y dejó incomunicados a tres corregimientos y cuatro veredas con la cabecera municipal de Tenerife, en el departamento de Magdalena.



El alcalde municipal, Andrés del Portillo, anunció que la situación es crítica en este territorio, pues la presión de la corriente rompió varios tramos de carretera y está inundando cultivos.



El mandatario aseguró que ya hay 4.500 damnificados y 500 hectáreas de tierras afectadas.



Advirtió que lo peor está por venir, pues el río Magdalena sigue penetrando en la población y se acerca a la zona urbana. Lo mismo sucede con la Ciénaga que ha aumentado el nivel y también podría desbordarse en cualquier momento.



“Estamos observando que se viene un fenómeno natural fuerte y el municipio no está preparado. Así como van las cosas, sino se actúa con prontitud terminaremos cubiertos de agua”, indicó el alcalde.



Sobre la situación que están viviendo actualmente los corregimientos y veredas afectadas, dijo que sus habitantes se quedaron sin acceso a bienes y servicios básicos para la subsistencia humana.

“Los proveedores no tienen la posibilidad de poder comercializar porque se les están agotando las reservas que tenían”, añadió.



El domingo se rompió otro tramo importante de la vía que comunica a Tenerife con el corregimiento Real del Obispo. Por allí están ingresando grandes cantidades de agua que prendieron las alertas.



“También está en riesgo la salud de esa comunidad, pues no hay manera de dirigirse a un centro médico. No tenemos ambulancias acuáticas ni vías para transportar a enfermos críticos que se presenten”, detalló del Portillo.



El alcalde dijo que hasta ahora lo más grave es el impacto que está sufriendo el desarrollo agropecuario del municipio; sin embargo, el panorama podría ser peor si el agua del río y la ciénaga inundan al casco urbano.

“Este problema supera la capacidad técnica y financiera del municipio. Necesitamos el apoyo urgente del gobierno departamental y nacional para evitar un desastre natural”, sostuvo el mandatario.



En Tenerife se declaró la calamidad pública y se iniciaron inmediatamente obras de emergencia en los puntos críticos.



Sin embargo, el alcalde insistió en que dichos trabajos no son suficientes y el riesgo de inundación es alto.



“Señores Gobernación y Presidente, no nos dejen solos. Necesitamos intervención inmediata para salvar vidas”, puntualizó el alcalde de Tenerife.

El jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Magdalena, Jaime Avendaño, indicó que junto con los organismos nacionales plantean la necesidad de habilitar una vía cercana mientras estabilizan la zona.



Igualmente, comenzaron a coordinar los trabajos para tapar el boquete, que tiene un tamaño de 5 metros y 1,50 de profundidad.



“Con el Invías se estudia la habitación de una vía cercana, pues además de tapar el boquete, se debe garantizar la comunicación intermunicipal”, señaló el funcionario departamental.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

