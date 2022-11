La Personería del municipio de Salamina denunció que existe una falta de interés de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por continuar atendiendo el grave problema de erosión que se genera en este territorio por el río Magdalena.



El personero Carlos Mario de la Cruz precisó que, aunque ya están terminados los dos primeros espigones que se construyeron para empezar a contener la socavación, ningún funcionario de la entidad nacional que contrató las obras se ha hecho presente.

En ese sentido, no hay personal para recibir los trabajos y verificar si se vienen cumpliendo con las características técnicas, según la denuncia.



“Nos llama la atención que a pesar de que es un problema delicado que compromete terrenos productivos, ganado y vidas humanas, de parte de la Unidad de Gestión del Riesgo no existe supervisor asignado para hacerle seguimiento a este proyecto”, manifestó De la Cruz.



El funcionario detalla que quienes estaban en el terreno acompañando el proyecto eran contratistas que con el nuevo gobierno salieron de la entidad y no continuaron pendientes del cumplimiento del plan maestro.



“La obra ya terminó y la Unidad no recibe, eso pone en riesgo el seguimiento de la calidad de lo que se ejecutó”, sostuvo el personero.

Un llamado de atención

Aspecto del lugar donde se presenta la erosión. Foto: Personería

El representante de la entidad llama la atención sobre esta "irregularidad" y lamentó el poco interés de parte de la Unidad de Gestión del Riesgo en el acompañamiento de esta obra tan importante para los municipios de la subregión.



“El contratista manifiesta a la Personería municipal de Salamina (Magdalena) que ya cumplió el ciento por ciento del objeto contractual, sin embargo, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo parece importarle poco esta situación”, agrega De la Cruz.



El personero advirtió que, aunque la erosión se detuvo momentáneamente, con los altos niveles y la fuerza que tiene actualmente el río Magdalena en cualquier momento podría reanudarse de una manera mucho más agresiva, poniendo nuevamente en riesgo especialmente a los habitantes de los municipios de Salamina y El Piñón.



Cabe indicar que el plan maestro contempla la construcción de siete espigones y el dragado de la isla Tamarindo, con lo cual, de acuerdo con unos estudios especializados, se logrará estabilizar el terreno y que no se siga socavando por la arremetida del río.



En este proyecto, que requiere especial control y seguimiento, se invierten cerca de 96 mil millones de pesos.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

