Magdalena: contaminación del río originada por hostales y negocios preocupan en Minca

En días pasados, una líder ambiental identificada como Laura Jiménez publicó un video en redes sociales para exponer la manera en que establecimientos comerciales y hostales están contaminando el río Minca al realizar allí sus vertimientos de aguas residuales. En la grabación se ve cómo el agua cristalina del afluente se mezcla con otra contaminada y sigue su curso.

“Es la primera lluvia y miren cómo se ve el río, negro y ni hablar de la putrefacción; el olor es demasiado fuerte... Tengamos conciencia, el río es de todos, no solo de los que aquí vivimos, sino también de las especies que habitan este ecosistema. No matemos la gallina de los huevos de oro”, dice la ambientalista en el video, donde hace un llamado a las autoridades a revisar esta problemática.

Autoridad ambiental atendió la denuncia

Inmediatamente, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag, se puso al frente de la situación y entró a verificar la denuncia.

En su pronunciamiento, reconoció que en este corregimiento turístico, el tema de contaminación al río es preocupante y requiere una urgente intervención por parte de la Alcaldía.

En su informe, la autoridad ambiental recordó que este corregimiento turístico de Santa Marta carece de servicio de alcantarillado, lo que agrava la situación de las descargas de aguas residuales al río Gaira, a la altura de esta población.

Al respecto, expresó que “se requieren acciones concretas de saneamiento básico por parte de la entidad territorial del Distrito de Santa Marta, quien tiene la responsabilidad de garantizar la prestación de servicios públicos en la zona”.

Mientras este problema se atiende de manera definitiva, precisa Corpamag, que un sector de la comunidad ha realizado acciones individuales con sistemas no convencionales tipo rural (Pozas sépticas) para la disposición de aguas residuales generadas por las viviendas.

No obstante, la entidad es clara en decir que esta acción no es una solución de fondo para el problema de vertimientos, debido a que “estos sistemas requieren mantenimientos constantes para que operen de manera correcta y no generen afectaciones ambientales”.

De todas formas, la corporación indicó que de manera permanente adelanta seguimiento a los establecimientos comerciales en Minca, aperturando procesos sancionatorios a los locales que realizan descargas de aguas residuales a un colector de aguas lluvias, en el sector cercano a la cancha del casco urbano del corregimiento.

Al mismo tiempo, ha llevado a cabo un trabajo de puerta a puerta para informar a los usuarios del recurso hídrico sobre los permisos ambientales de concesión y vertimientos que deben obtener como establecimiento comercial.

Construcciones ilegales agravan el problema de contaminación

Lo más grave del asunto, según Corpamag, es que el problema, lejos de solucionarse, sigue agudizándose por las construcciones que se realizan en el sector, las cuales no cuentan con los respectivos permisos de construcción de la autoridad competente en el tema y no garantizan el cumplimiento de las normativas ambientales.

Finalmente, frente a la denuncia puntual del caso de vertimiento de aguas que realizó la líder ambientalista, precisó que “se tomaron muestras en zonas puntuales dentro del cauce del río, para identificar el tipo de vertimiento que se está haciendo en el sector. A pesar de las dificultades ocasionadas por el bajo caudal, se obtuvieron pruebas de agua en dos zonas específicas y se mantendrá vigilancia sobre la evolución de esta situación”.

Se debe controlar el número de turistas en Minca

Corpamag también recomendó que la población y las entidades con injerencia en el sector evalúen el impacto que se presenta en temporadas altas por el flujo de visitantes y turistas en esta zona.

“En este sentido, es fundamental que exista un control al número de visitantes y que la autoridad competente implemente la capacidad de carga turística, esto con el fin de evitar el colapso que se presenta por la falta del sistema de alcantarillado, situación que se agrava en época de lluvias, teniendo en cuenta que todos los vertimientos se estancan y posteriormente vemos sus efectos”, sostuvo Corpamag, la cual señaló que está dispuesta a apoyar estos instrumentos de planificación específicos.

SANTA MARTA