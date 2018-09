Magdalena clama justicia por asesinato de niña de 9 años

Los habitantes del municipio de Fundación todavía no superan la muerte de 33 niños que murieron calcinados en un autobús hace 4 años y hoy ya enfrentan un nuevo dolor, esta vez por el asesinato y posterior incineración de una niña a manos de un individuo que fue descubierto y capturado en el lugar de los hechos.



Debido al grado de las quemadura que presentaba el cuerpo, resultó imposible, según las autoridades, identificar plenamente a la víctima,



No obstante, algunos rasgos físicos y un arete hallado, dieron indicios a familiares y vecinos que se trataba de una menor de nueve años que tenía dos horas desaparecida.

Desde que se conoció la noticia en Fundación, la rabia y la indignación se ha apoderado de la comunidad.



Nadie entiende las razones por las que el hombre que se dedicaba a manejar furgón, acabara de esa manera cruel con la vida de una niña.



Un crimen con brutalidad



Vicente Guzmán, director de la Fiscalía del Magdalena señaló que Adolfo Arrieta García de 47 años, quien será judicializado por feminicidio agravado, primero habría ahorcado a la infante y luego la habría lanzado en la fogata que prendió en el patio de su casa para no dejar evidencias.



"Adicionalmente se está a la espera de los resultados de Medicina Legal para descartar o comprobar si hubo abuso sexual", indicó el jefe del ente investigador en el Magdalena.



Arrieta García fue trasladado al CTI de Santa Marta para evitar su linchamiento y su proceso quedará a cargo de una Fiscal especializada en este tipo de delitos.



"La captura se realizó en flagrancia, así que contamos con los suficientes elementos probatorios para señalarlo como principal responsable y solicitar al juez medida de aseguramiento en establecimiento carcelario", sostuvo Guzmán.



Vecinos avisaron



La detención de Adolfo Arrieta fue posible a través de información oportuna a las autoridades por parte de vecinos del barrio El Porvenir, quienes se percataron de una quema que les pareció extraña por el olor que se sentía.



Una patrulla se dirigió hasta la vivienda y constató que unos restos humanos estaban siendo incinerados.



En cuestión de minutos en todo el municipio se conoció el homicidio de la menor. Las personas se armaron con palos y piedras para cobrar justicia con sus propias manos, no obstante, el presunto homicida ya había sido sacado de la zona para proteger su integridad.



De todas formas la población enardecida arremetió contra la vivienda, vehiculos y pertenencias del hombre, las cuales destruyeron y quemaron.



Ley seca en Fundación



La Alcaldesa de Fundación Mallath Martínez hizo un llamado a la calma y la reflexión entre los habitantes de la localidad del Magdalena. Asi mismo en consejo de seguridad extraordinario decretó Ley seca durante los próximos cinco días.

"Nos duele el alma por esta noticia tan cruel, vamos a estar al frente del caso exigiendo que se haga justicia y acompañando a los padres de esta niña que están destrozados por este aberrante suceso", indicó.



Preparan marcha



El cuerpo de la menor será entregado este domingo a sus familiares para la sepultura.

Los líderes del municipio convocaron a una marcha como muestra de rechazo y solidaridad por el homicidio de la menor de edad que sería la segunda que es asesinada en el departamento del Magdalena en los últimos tres meses.



Aceptaría los cargos



La audiciencia de legalización de captura contra Adolfo Arrieta García se inició el sábado en horas de la tarde en el edificio Galaxia en la ciudad de Santa Marta.



El abogado defensor adelantó que el sindicado tendría pensado aceptar los cargos, pues aunque reconoció ser el autor del crimen, dijo no saber las razones que lo motivaron a actuar con violencia contra la menor de edad.



"Mi defendido me manifestó que se encontraba durmiendo en su casa y a eso de las 3:00 de la tarde se levanta porque escucha un ruido de unos niños, al rato toma a la menor, la mete en su vivienda y llevado por un impulso comenzó ahorcarla y luego la lanzó al fuego. Dice estar muy arrepentido y confundido", expuso el abogado Cesar Tejeda, quien agregó que le serán practicados exámenes psicológicos al hombre para valorar su estado mental, pues no tenía ninguna clase de enemistad con la niña ni con sus progenitores.



Roger Urieles

Especial para El Tiempo

Santa Marta