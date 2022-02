En Ciénaga (Magdalena) hay molestia e inconformidad con el alcalde Luis Tete Samper, por parte de los prestadores de servicios del turismo, luego de que se conociera que el municipio había perdido la Certificación de Calidad Turística Sostenible.



Este reconocimiento, otorgado por el Icontec y avalado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur, había sido adquirido en el 2017.



Para los cienagueros, esta acreditación era trascendental para seguir promocionando a este municipio, incluido dentro de la Red de Pueblos Patrimonios de Colombia en el 2012.

Los promotores turísticos de Ciénaga consideran que el destino tiene una serie de atractivos arquitectónicos, históricos, culturales y naturales que permiten posicionarlo a nivel nacional.



Sin embargo, señalan que las administraciones de turno no le han dado relevancia a este asunto y, contrario a generar programas, proyectos y espacios que incentiven la llegada de turistas, se ha retrocedido en todos los aspectos.



La mayor evidencia de este desinterés es haber perdido la Certificación de Calidad Turística Sostenible por la que tiempo atrás se había trabajado, según indicó Agustín Lara Algarín, director del Punto de Información Turístico de Ciénaga.



“El supuesto interés de posicionar a Ciénaga como destino turístico no es más que una propuesta populista de cada político en tiempo de elecciones. Una vez llegan al cargo, se desentienden y no se preocupan por trabajar por el turismo sostenible”, manifestó el representante del turismo.

Otro argumento que usa el sector del turismo de Ciénaga es la ausencia permanente de una delegación del municipio en vitrina turística de Anato, dispuesto por la Red Nacional de Pueblos Patrimonio de Colombia, que tiene lugar anualmente en el centro de exposiciones Corferias, en Bogotá.



“No estar presente en tan importante escenario impide que las bondades turísticas que posee Ciénaga sean visibilizadas en el panorama mundial”, añadió Lara Algarín.

Alcaldía desconocía la pérdida de la certificación

Tras conocerse que Ciénaga perdió esta certificación de calidad, el alcalde Samper entregó un pronunciamiento.



“No puedo estar enterado de todo”, expresó el mandatario, quien no escondió su disgusto por la noticia y se comprometió a establecer responsabilidades y resolver lo sucedido.



“No notificaron sino hasta esta semana, pero lo importante es que vamos a trabajar", agregó el alcalde.



Sobre las razones para perder la acreditación, aceptó que “no enviamos los reportes de rigor a Icontec sobre los avances en materia de turismo en el municipio”.



Igualmente, lamentó que funcionarios de su administración no estén cumpliendo con su deber, ante lo cual anunció cambios en su equipo de trabajo.

“No es justo que estemos pasando por esto”, añadió el mandatario, quien se comprometió con los cienagueros a recuperar la certificación y realizar gestiones para impulsar el turismo en el municipio.



Aunque no lo ve relevante, anunció que Ciénaga sí estará presente el próximo año con un stand en la vitrina turística de Anato.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

