En un barrio popular de Santa Marta, una madre, cuya identidad se mantiene en el anonimato, propinó una golpiza a un hombre mayor, después de encontrarlo en su casa presuntamente realizando tocamientos a su hija menor de edad.



El incidente ocurrió a las 4:00 p. m. del domingo 6 de marzo, y fue captado en video por testigos presenciales.

Una mujer alterada propinó una brutal golpiza a un adulto mayor en la calle, después de presuntamente encontrarlo realizando tocamientos a su hija menor de edad. El hecho fue registrado en video. pic.twitter.com/cMYCyTChCA — Roger Urieles (@Rogeruv) March 6, 2023

En las imágenes se puede ver a la mujer agrediendo al hombre con un objeto contundente, y con las manos y sus pies mientras este se encuentra en el suelo.



De acuerdo con la versión de la madre de la menor, ella había ido a la tienda cercana a su casa y, al volver, encontró al hombre tocando inapropiadamente a su hija. "Vi a mi hija llorando y gritando, y corrí hacia ella. Cuando lo vi tocándola, perdí el control", dijo la mujer a las autoridades.



Por su parte, el hombre mayor no ha sido identificado, y no ha habido ninguna declaración oficial por su parte. Algunos testigos del incidente afirman que el adulto estaba en estado de embriaguez y que aparentemente estaba tratando de ayudar a la niña con un problema que tenía en su ropa.



Las autoridades policiales llegaron al lugar después del incidente y rescataron al hombre de la turba enardecida. Él fue llevado al CAI del barrio Bastidas para su protección.



Este incidente ha generado una gran controversia en las redes sociales, con opiniones encontradas entre los usuarios. Algunos apoyan la reacción de la madre y argumentan que se trata de una defensa legítima, mientras que otros critican la violencia empleada para hacer justicia por cuenta propia.



La Policía Metropolitana de Santa Marta ha iniciado una investigación del incidente y ha hecho un llamado a la ciudadanía a no tomar justicia por su propia mano y a dejar que las autoridades investiguen y castiguen a los responsables de manera adecuada.