Mujer habría grabado y enviado video de cómo abusaban de su hija

Hay indignación en Manizales luego de que una mujer aceptara que grabó y compartió a través de chats de WhatsApp cómo alguien cometía actos sexuales abusivos contra su hija. Tras su declaración, un juez la envió a la cárcel.



Los hechos se habrían presentado hace una semana en la capital caldense. Según el reporte de las autoridades, luego de la denuncia de un hombre que hacía parte de uno de los grupos que informan sobre movilidad en la ciudad y al que fue enviado el video por error, lograron capturarla y judicializarla.



“Días antes, esta mujer habría enviado a través de un grupo de WhatsApp un video pornográfico que causó rabia y repudio entre los integrantes del mismo. Se trataba de una menor, quien con tan solo tres años era sometida a vejámenes; lo que generó aún más rechazo e indignación fue saber que quien habría grabado el video sería su propia progenitora”, indicó la Policía Metropolitana de Manizales.



La mujer fue capturada dos días después del hecho por uniformados adscritos a la unidad de Delitos Sexuales y el Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía.



De acuerdo con el reporte, la oportuna denuncia permitió llevar ante las autoridades correspondientes el suficiente material probatorio para solicitar la orden de captura, que se hizo efectiva en tiempo récord.



“En el barrio La Isabela se realizó la captura de una mujer de 23 años de edad conocida como 'Natalia', quien era solicitada por el Juzgado ocho Penal Municipal con función de Control de Garantías por los delitos de actos sexuales con menor de 14 años agravado y pornografía infantil”, señaló la institución.

En la audiencia de imputación de cargos, esta mujer aceptó los cargos y fue enviada a centro carcelario y penitenciario a la espera de una sentencia.



Mientras tanto, la menor fue dejada a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para cumplir con el restablecimiento de sus derechos. Allí la menor quedará en manos de una madre sustituta, a la par que recibe atención psicosocial.



Las autoridades también investigan quién era la persona que perpetraba los actos sexuales que la madre de esta menor grabó para proceder a la búsqueda y posterior judicialización.



Es de anotar que, según el Código Penal colombiano, cualquiera que fotografíe, filme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, porte, almacene, transmita o exhiba, por cualquier medio, para uso personal o intercambio, representaciones reales de actividad sexual que involucre a una persona menor de 18 años de edad tendrá penas de entre 10 y 20 años.



Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad, no solo a hacer denuncias de estos hechos en las líneas de atención y de emergencia 112 y 123, sino también a no compartir este tipo de contenidos.



“Si le llega un video de este tipo, no lo guarde, ni lo comparta. Denuncie el hecho mandándoles a las autoridades la URL que lleva al contenido y el nombre del perfil”, señalaron.



