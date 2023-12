Madre e hijos lo pierden todo tras incendio en su casa: voladores habrían sido la causa

Sin ropa, sin camas, sin electrodomésticos y sin casa, así quedó una humilde madre cabeza de familia tras un incendio que se presentó en su vivienda, a las 4:00 de la mañana de este primero de diciembre.



La emergencia sorprendió a Viviana Ayala en su casa del barrio Galán, una zona humilde del sur de Ibagué, Tolima, donde las llamas acabaron con su propiedad de madera y lona.



(Además: Así se vivió la Alborada en Medellín: celebración, incendios y quemados por la pólvora)

No tenemos a dónde ir, por ahora, mi mamá me está dando la mano FACEBOOK

TWITTER

"A las 4 de la madrugada sentí un totazo y mucho ruido de la pólvora que queman en Navidad, por lo que me levanté y al ver las llamas salí corriendo a la calle con mis dos hijos", afirmó Viviana Ayala, 28 años, quien se gana la vida haciendo aseo en casas de familia de Ibagué.



(También: Alborada en Cali: reportaron 36 animales afectados por la pólvora; también extraviados)



"Creo que un volador me quemó la casita pero gracias a Dios a nosotros no nos pasó nada, no sufrimos quemaduras", agregó.



Por su parte, la secretaria de Ambiente y Gestión de Riesgo de Ibagué, Jessica Salcedo, señaló que la conflagración generada en el tercer piso de la casa ubicada en la carrera 8 #20-07 se dio posiblemente por un corto circuito .

"Mis niños de 2 y 9 años están bien, pero perdimos los colchones, la cocinita, ropa y ollitas", señaló la mujer que pidió ayuda a a las personas de buen corazón.

​

"No tenemos a dónde ir, por ahora, mi mamá me está dando la mano", agregó.

Su número celular para cualquier tipo de ayuda es 321 424 9820.



Argenis Guzmán, su mamá, señaló que el incendio se produjo en una "casita humilde, en una enramada en la que vive con sus hijos menores de edad".



"Creemos que la causante de esto fue la pólvora que quemaron en este primer día de diciembre", aseguró.



(Lea: La naviera más importante de Colombia suspendió sus operaciones en el río Magdalena)

El caso fue atendido por el Cuerpo de Bomberos que evitó la propagación de la conflagración.

Fabio Arenas

Para EL TIEMPO