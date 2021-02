Joven estuvo secuestrado tres meses en un hueco del patio de una casa 

Un juez de control de garantías ordenó la detención intramuros para Heidy Tatiana Hincapié Caicedo y su hijo Darwin Jasir Torres Hincapié, imputados como presuntos responsables del delito de secuestro extorsivo de Brayan Sneyder Martínez Rodríguez, un joven de 24, en condición de discapacidad.





A Brayan Sneyder se lo llevaron a la fuerza desde el pasado 29 de noviembre de su casa en el sector de La Reliquia en Villavicencio y lo tenían retenido en un hueco cavado en el patio de una casa del barrio San Antonio, también en la capital del Meta.



Por la liberación de Brayan Sneyder, que tiene una discapacidad de sus miembros inferiores, los implicados les exigían a sus familiares el pago de 80 millones de pesos.



En el hueco de un metro de profundidad por un metro de ancho habría permaneció el secuestrado por 75 días, hasta el 12 de febrero anterior cuando escapó cuando los plagiarios no se encontraban en la casa.



Brayan Sneyder arrastró su cuerpo por el piso, escaló unos bultos de tierra que sus captores había apilado para esconderlo en el hueco, alcanzó una ventana desde donde se lanzó a la calle a pedir auxilio, hasta que una patrulla del cuadrante de la Policía que pasaba por el lugar lo auxilió.



El hombre dio a conocer lo sucedido a uniformados de la Policía. De inmediato una unidad del Gaula Policía, en coordinación con el Fiscal Primera Especializado Gaula Meta, realizaron diligencias de registro y allanamiento en una vivienda del barrio San Antonio.



En la casa los investigadores incautaron seis dispositivos móviles, sim card y los documentos de identidad de dos personas, que al percatarse del operativo que adelantaban las autoridades intentaron fugarse cuando se encontraban a una cuadra de distancia del lugar.



No obstante, más tarde, cuando observaron que los integrantes del Grupo Gaula se habían retirado de la casa regresaron y allí los sorprendieron los investigadores que capturaron a Heidy Tatiana Hincapié Caicedo y a Darwin Jasir Torres Hincapié.



Madre e hijo fueron presentados en audiencias en las que un juez de control de garantías ordenó la detención intramuros, imputados como presuntos responsables del delito de secuestro extorsivo.

VILLAVICENCIO