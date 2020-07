Covid-19 acabó con la vida de madre e hija, funcionarias en Magdalena

Madre e hija, ambas funcionarias de la rama judicial en el departamento de Magdalena se sumaron a la lista de personas que perdieron la batalla contra el covid- 19 en esta parte del país.

Una de las fallecidas fue Claritza Tejeda, quien tenía 35 años de edad y era jueza de la República en el municipio de Chibolo, Magdalena. La mujer al momento de contraer el virus se encontraba en el sexto mes de gestación, por lo que los médicos al evidenciar el deterioro en su estado de salud, intentaron salvarle la vida de su hija, pero todos los esfuerzos resultaron infructuosos y también se presentó su deceso.



Apenas 24 horas antes, se había presentado el deceso de su mamá, Graciela Urbina de 56 años quien se desempeñaba como secretaria de un juzgado en Santa Marta, y tampoco logró aguantar el ataque del virus.



Se conoció que un hermano de la jueza se encuentra en estado crítico en una UCI de Santa Marta, mientras el papá permanece aislado en casa con síntomas leves.

Alarma en la rama judicial

La Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Asonal) en Magdalena, lamentó la muerte de dos sus miembros y prendió las alarmas ante el alto riesgo de nuevos contagios en el gremio.



Vinicio Pizarro, vicepresidente de Asonal Judicial en Magdalena, dijo que en el hay mucha preocupación porque permanentemente se está expuesto a contraer el virus.



“A pesar que la dirección seccional hace esfuerzos gigantescos para entregarnos elementos de bioseguridad para trabajar de la mejor manera, las condiciones económicas son muy recortadas desde el nivel central y la dotación suministrada no es necesaria para ir medianamente tranquilos a las dependencias judiciales”, manifestó Pizarro.



Igualmente el vocero comentó que los despachos judiciales de Santa Marta son muy reducidos y no tienen ventilación.



“El problema no son los edificios porque los están fumigando, el problema es que los servidores y empleados judiciales venimos de la calles donde está el virus, así que lo llevamos a las oficina y ahí todos nos infectamos”, añadió.



El clamor de Asonal judicial es a que se vuelvan a cerrar los despachos judiciales y que la atención sea únicamente virtual.



“Ya la rama judicial está poniendo los primeros dos muertos a nivel nacional, así que para tomar medidas no hay que esperar aportar más fallecidos a esta pandemia que está siendo desastrosa con todo el mundo”, puntualizó Vinicio Pizarro.



La Sala Plena extraordinaria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, declaró tres días de duelo en la Rama Judicial, como homenaje póstumo a Claritza Tejeda Urbina y Graciela Urbina Guerra.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv