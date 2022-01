Desde el lunes 17 de enero, los familiares de dos mujeres que desaparecieron en el municipio de Quimbaya, Quindío, claman por su regreso. Se trata de Dora Nancy Rocha Castellanos, de 42 años, y su hija María Antonia Jaramillo Rocha, de 7 años, quienes salieron de su vivienda y no han regresado.

Según Julio Andrés Jaramillo, expareja de Rocha y padre de la menor, el miércoles interpusieron la denuncia por la desaparición de las dos mujeres.



"De acuerdo al seguimiento que hemos podido hacer en las cámaras de seguridad se les ve en el centro de Quimbaya y luego se pierden de vista. La Sijin hizo la petición ante un juzgado para que nos autoricen revisar las demás cámaras del municipio. El Gaula también está analizando el caso", dijo Jaramillo.

El hombre advirtió que, hasta el momento, solo ha recibido una llamada donde intentaron extorsionarlo. "Me llamaron al parecer desde una cárcel y me asusté mucho, pero luego caí en cuenta que mi número ha salido en redes sociales con el mensaje de la desaparición y algunas personas se aprovechan de eso, me dijeron que las tenían y que era ELN".



La comisaria de familia del municipio de Quimbaya, Johana López, informó que la denuncia fue formulada por el padre biológico de la menor.



"Esto nunca antes había sucedido con la mujer y la niña, por eso se procedió con la denuncia penal por desaparición el 18 de enero a las 2:44 p. m.", dijo López.



"Decidimos realizar un operativo en Quimbaya para mirar si ella había salido de la casa o si pasó algo más, y para identificar qué ropa llevaban. Gracias a los comerciantes del municipio, logramos ver las cámaras de seguridad y hacer la secuencia, pero en un punto perdimos el rastro, no sabemos qué sucedió, verificamos en los terminales cercanos y no llegó a ninguno de ellos. La Sijin de la Policía corroboró que no se compraron tiquetes a nombre de ellas", relató la comisaria.

Esta fue la última vez que vieron, a través de cámaras de seguridad, a Dora Nancy Rocha Castellanos y su hija María Antonia Jaramillo Rocha. Foto: Julio Andrés Jaramillo

Los familiares están conmocionados por la desaparición de la madre e hija y, de acuerdo con las evidencias señaladas por la comisaria de familia, en la vivienda de ellas no se llevaron ropa, ni siquiera el cepillo de dientes. El celular está apagado. En el terminal de Pereira no nos dejaron ver las cámaras, estamos esperando que el juez nos dé la orden para que nos autoricen ver cámaras en otros municipios. No han hecho llamadas de alguien que las hubiera visto a pesar de que el caso se ha hecho viral en toda la región.

