Dejó a su hija de 4 años en un jardín infantil y apareció en un caño de aguas negras

Un insólito hecho se dio a conocer a través de redes sociales este lunes 5 de enero luego de que se hiciera pública una denuncia hecha por la madre de una niña que, según señala, había dejado a la menor de tan solo 4 años en un jardín infantil para dar su primer día de clases.



Sin embargo, la madre reclama que a las pocas horas recibió una llamada de la policía informándole que la menor había sido encontrada en un caño donde generalmente se ven habitantes de calle y consumidores de droga.



El hecho ocurrió en el barrio San José de la ciudad de Cúcuta, capital de Norte de Santander. La comunidad reclama por una respuesta por parte de la institución educativa y una investigación exhaustiva por parte de las autoridades.

Con la llegada del nuevo año, los jóvenes del país terminan sus vacaciones y dan inicio a una nueva temporada de clase. Muchas veces la experiencia del primer día es emocionante para muchos, incluso parar sus padres.



Sin embargo, lo que esta madre en Cúcuta no esperaba era que, en el primer día de clase de su hija en el jardín infantil, iba a recibir una aterradora llamada.



La mamá dejó a su hija en un colegio ubicado en el barrio San José alrededor de las 7:30 de la mañana.



"Hoy en las horras de la mañana traigo a mi hija de 4 años a su primer día de clases del grado jardín. La traigo perfectamente y entra a las instalaciones del colegio, entra al salón de clases a las 7:30", cuenta la madre en el video compartido por redes sociales.



A las pocas horas, alrededor de las 10 de la mañana de este lunes, la madre recibe una llamada por parte de la policía, informándole que la menor había sido encontrada en el Canal Bogotá, el cual se ha convertido en un lugar utilizado por habitantes de calles y personas consumidoras de sustancias psicoactivas.

En el Canal Bogotá, a la altura del puente Eustorgio Colmenares, fue donde ocurrió el atroz homicidio de un habitante de calle. Foto: Archivo Particular

La progenitora afirma que la menor de edad fue encontrada por una mujer, quien la llevó a las autoridades sana y salva. La menor afortunadamente no presenta ninguna lesión.



"A mi hija la encontraron en el canal donde habitan muchos habitantes de calle. Gracias a dios mi hija está bien, una señora la encontró", señala la mujer.



Este canal ha sido señalado por parte de los cucuteños como un lugar peligroso para movilizarse.



De hecho, anteriormente en el Canal Bogotá ocurrió un atroz crímen; esa vez a la altura del puente Eustorgio Colmenares.



Fue allí donde varios sujetos asesinaron con arma blanca a un habitante de calle, identificado como Andrés Alberto Sosa Perdomo, de 22 años. Andrés Sosa recibió más de 50 puñaladas por parte de varios sujetos a plena luz del día.



Además del agresor, se pueden apreciar a varios cómplices presenciando el hecho y grabando con sus cámaras, mientras celebran y alientan al perpetrador para que siga atacando con cuchillo a Sosa.

La mujer señala que se ha acercado a las instalaciones de la institución educativa, sin embargo alega que no ha recibido respuesta por parte del cuerpo docente ni directivos acerca de este suceso.



"El jardín no me quiere responder por cámaras de seguridad. La policía me trajo a mi niña de vuelta. Los profesores ni se habían dado cuenta que mi niña no estaba en las instalaciones. Hoy le pasó a mi hija que gracias a dios está bien, pero mañana le podría pasar a otra persona", concluye la madre.

#Cúcuta I Declaraciones de la capitán Blanca Rocio López, jefe del grupo Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana, tras el caso de una menor que fue dejada en un jardín infantil en el barrio San José y luego hallada en el sector del canal Bogotá. pic.twitter.com/200Mkt96yx — ATN Televisión (@atntelevision) February 6, 2024

Santiago Andrés Venera Salazar

Redacción NACIÓN

EL TIEMPO