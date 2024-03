Madre denuncia presunta agresión física a su hijo autista en un colegio de Valledupar

Una madre de familia ha alzado su voz para denunciar que su hijo con Trastorno del Espectro Autista (TEA), presuntamente, fue víctima de una agresión física en un brazo, por parte de una docente del colegio Fischer School con sede en Valledupar.

La acusación fue formulada por Laura Guerra, ante la Secretaría de Educación Municipal, luego de que su hijo comentara que había sufrido un fuerte arañazo en su brazo derecho.

“Él llegó llorando a la casa porque le sangraba el brazo donde tenía el arañazo. Cuando le pregunté la razón, me dijo que era la profesora. Explicó, que ella al levantarlo del suelo, lo agarró fuerte, le enterró una uña y esto le ocasionó el arañazo”, relató la mujer.

La queja se extendió a las directivas del plantel educativo para esclarecer los hechos. Sin embargo, según la mamá del estudiante, una semana después de haber ocurrido el hecho, no le han dado una explicación al respecto.

“Hicieron una reunión académica el pasado cinco de marzo con mi hijo. Inicialmente se negó ingresar a la sala alegando que era peligroso porque allí estaba la profesora que lo había agredido. Pienso que no debían reunirse sin estar yo presente dada la discapacidad que tiene el niño. Luego dijeron que el niño se había lesionado con un objeto”, comentó Laura Guerra.

La presunta víctima, de siete años de edad, cursa segundo de primaria en la institución educativa, junto a otros dos hermanos, de cuatro y diez años de edad, que posteriormente fueron expulsados del colegio.

La madre del pequeño está consternada y denunció que no he recibido una respuesta coherente de la institución.

La madre de familia aseveró, además, que la moduladora conductual del afectado, Kattry Rivera, también fue esforzada a abandonar la institución de manera injustificada.

“Cuando solicité una reunión con la directora del colegio me dijo que iba de viaje a celebrar su cumpleaños. Pasaron cuatro días después, tampoco lo hizo. Luego me enviaron un correo donde me indican que los servicios educativos de mis hijos quedaban suspendidos, alegando una deuda con el colegio. También dijo que mis hijos no estaban matriculados”, recalcó la madre del niño.

No hay lugar para que ninguna institución educativa de esta ciudad, sea pública o privada, se ejerza ningún maltrato contra nuestros niños y adolescentes

Frente a esta denuncia, el Secretario de Gobierno Municipal, Camilo Pinto, aseguró que desde el área de Inspección y Vigilancia de esta sectorial, se activó la ruta correspondiente para esclarecer los hechos.

Este miércoles se está desarrollando un comité en el colegio con la presencia de las directivas del mismo, Consejo de Padres de Familias, docentes de la institución, funcionarios de la Secretaría de Educación, Policía de Infancia y Adolescencia, para analizar el caso.

“En este caso hay varias versiones. Lo primero es revisar el caso escuchando a las partes para adoptar las medidas correspondientes. No hay lugar para que ninguna institución educativa de esta ciudad, sea pública o privada, se ejerza ningún maltrato contra nuestros niños y adolescentes. Esa es la premisa que tenemos”, resaltó el funcionario.

EL TIEMPO también quiso conocer la versión de la rectora del colegio Fischer School, Gloria Olivero, pero la directora se encontraba en una reunión.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar