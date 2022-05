Sorprendido e indignado se encuentra Edwin Guerrero, padre del niño hallado muerto en una playa de Santa Marta, luego de recibir una llamada de la Fiscalía, no para aclararle lo que pasó con su hijo, sino para notificarlo de una denuncia en su contra por violencia intrafamiliar que le impuso su ex pareja, quien está directamente relacionada con la tragedia.



Edwin se comunicó con EL TIEMPO y expresó su inconformidad con la pasividad de las autoridades en la investigación de este hecho ocurrido el pasado 3 de abril en el sector turístico de Buritaca, zona rural de la capital del Magdalena.

Dijo, que no entiende por qué Yenni Higuera, su ex mujer, y madre del niño, quien sabe exactamente lo qué sucedió el día que murió ahogado, sigue sin presentarse ante los organismos competentes a contar su versión y responder por la vida de la criatura.



“Supe que desde el 6 de mayo salió de la clínica, pero aún así no se ha presentado a las autoridades a dar una explicaciones sobre lo qué pasó en Santa Marta, a donde se fue escapada con mi hijo y luego lo dejó abandonado y muerto en una playa”, expresó el hombre.

Guerrero, señala que en comunicaciones constantes que ha tenido con la Policía y Fiscalía, le indican que todavía no hay nada concreto en la investigación y que continúa pendiente la entrevista de la madre.



La mujer a través de su abogado ha expresado que no está en condiciones de salud mental adecuada para referirse a este hecho.



A pesar de su justificación para no presentarse a responder las dudas que hay sobre la muerte de su hijo, Jenny Higuera si acudió a las instancias judiciales para denunciar por violencia intrafamiliar a Guerrero y solicitar una medida cautelar de alejamiento.



Esa acción mantiene indignado al hombre, quien no entiende como no está en capacidad de aclarar las causas de la muerte del niño de 15 meses, pero sí para causarles más problemas con falsas acusaciones.



“Yo en ningún momento la he buscado ni a ella ni a la familia para reclamarle; solo he buscado ayuda en los medios de comunicación para que se haga justicia por el fallecimiento de mi hijo a quien dejaron tirado en una playa, como si se tratara de cualquier objeto”, sostuvo el padre.



El paradero de Higuera es un misterio, según Edwin, quien presume viene dilatando todo el proceso para evitar ser judicializada por este caso, en el que cada vez está más convencido tuvo toda la intención y responsabilidad.



“Continuaré insistiéndole a los investigadores que lleguen a las últimas consecuencias y no permiten que esta muerte que me ha dejado tanto dolor quede impune. No es justo lo qué pasó con mi bebé y ahora lo que pretenden hacer conmigo”, puntualizó.



Hasta el momento, la Fiscalía no ha dicho nada concreto de este caso. Lo único que se conoce es que el bebé de 15 meses que fue hallado abandonado en la Playa de Buritaca murió por ahogamiento.



EL TIEMPO intentó volver a comunicarse con los familiares de Yenni Higuera para conocer su opinión de lo que está sucediendo, pero insisten en no referirse a la situación.

