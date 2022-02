La madre de Sirley Patricia Brito, la mujer que fue estrangulada, violada y arrojada en un sector enmontado, en las afueras de Riohacha, pide a las autoridades esclarecer el crimen para que se haga justicia, ya que su hija no merecía morir de esa manera.



Son muchos los interrogantes que pasan por la cabeza de Danitza Brito Sierra, quien vive en el municipio de Albania y llegó tan pronto conoció la noticia.



Hoy trata de esclarecer ¿Qué le pasó? ¿Qué vio? y ¿Por qué tuvo esa muerte?



“Que este crimen no quede impune, porque a mi hija me la mataron muy feo, así no se mata a un ser humano, y a una mujer menos, porque a mi hija me le hicieron demasiada maldad eso no se justifica”, sostiene.

La vieron por última vez a las cinco

de la madrugada bailando en plena calle

La ‘Negra’, como le decían cariñosamente, había salido la noche del sábado a una fiesta a la vuelta de su residencia ubicada en la urbanización Lomas de Trupillo, junto con tres hombres de origen venezolano que al parecer residen en el sector.



Sus familiares aseguran que regresó como a las dos de la madrugada a cambiarse de ropa y volvió a salir. Sus vecinos recuerdan que la última vez que la vieron fue a las cinco de la madrugada bailando en plena calle.



Horas más tarde, la ciudad fue sorprendida con el hallazgo del cuerpo de una mujer sin identificar a la altura del kilómetro 6 en la vía que comunica con Valledupar, a unos tres kilómetros de su residencia.



La noticia corrió como pólvora y llegó a oído de sus familiares, quienes la hacían de parranda.

Hay un capturado

En una rápida acción las autoridades, capturaron el lunes en el centro de Riohacha a José Gregorio Plata González, de 25 años, quien está siendo sindicado de haber propiciado la muerte por asfixia mecánica y sería uno de los que la había ido a buscar.



“Al parecer, esta persona habría sostenido actos sexuales con la víctima y luego la asesinó. Trató de ocultar el hecho, pero la comunidad dio aviso oportuno de lo sucedido para judicializarlo”, indicó el comando de Policía Guajira tras su captura.



Su madre quien no ha podido hablar con las autoridades sobre lo sucedido, señala que al parecer están tratando de hacer ver, que se trató de un caso de feminicidio.



“Él dice que era pareja de ella y él no eran pareja. No vivía con ella, ni dormía en su casa. Además, tenía su mujer en el mismo barrio. ¿Por qué va a decir que lo hizo? No puede decir que fue feminicidio porque no era pareja de ella”, puntualiza.

Dictamen de medicina legal

Danitza sostiene que las tres personas que la buscaron deben saber quiénes son los responsables de su muerte.



Aunque no conoce el dictamen de medicina legal de forma oficial, quienes han estado ligados al tema han asegurado que al parecer recibió varios golpes y fue violada en múltiples ocasiones.



“A mí me dijo el señor de la funeraria que ella tenía semen de varias personas, entonces a ella no la violó un solo hombre, la violaron varias personas”, sostuvo.



Danitza no pudo ver a su hija, ni hacerle velación como es costumbre, debido a que su cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, por lo que fue sepultada de manera inmediata.



Ahora pide ayuda de la comunidad para esclarecer la muerte de la ‘Negra’, para que su caso no quede impune, asegura que su hija no era mala, era buena y a todo el que podía ayudar lo hacía.



Sirley, de 40 años, era la mayor de dos hermanas, deja cuatro hijos, tres menores de edad y se dedicaba a la venta de comida en el mercado nuevo de Riohacha.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

