El drama de colombiano que se está quedando ciego en cárcel de China

A sus 63 años, Luz Miriam Medina Pérez asegura que se quedó sin lágrimas. Las ha derramado todas desde el pasado 3 de agosto del 2012, cuando a su casa, en un humilde sector de Pereira, llegó la terrible noticia de la captura de su esposo y su hijo en Guangzhou, China, por narcotráfico.

Desde entonces, empezó el calvario para esta estilista, pues con el dolor de aquella noticia tomó la decisión de vender su salón de belleza, sus cosas y pedir ayuda para viajar hasta esta zona ubicada al noroeste de Hong Kong.



“Ellos iban dizque para traer ropa para comercio –recuerda Luz Miriam–; pero terminaron capturados, mi hijo fue condenado a cadena perpetua y mi esposo a pena de muerte, pero eso quedó en pausa”.



Sin conocer el idioma, sin tener con quién vivir o en qué trabajar, Luz Miriam llegó hasta Guangzhou en agosto del 2013 para estar cerca de su hijo y su esposo que terminaron siendo recluidos en la cárcel de Dongguan, la prisión del país asiático con la mayor cantidad de población extranjera.



Durante seis años vivió en esa ciudad vendiendo arepas, tamales, haciendo aseo y hasta aplicando un poco de sus conocimientos en estilismo. Todo, asegura, haciendo señas y con la confianza de que su amor por su esposo y su hijo era más fuerte que las condiciones que tuviera que soportar. Algunas personas se solidarizaban con su historia y le ayudaban, pero cada vez se hizo más difícil la situación y más con las condiciones

que su hijo, Walter Hugo Henao Medina, estaba pasando.



“Él aquí en Colombia sufría de la presión –señala Luz Miriam–. Mi hijo perdió la vista del ojo derecho por un accidente de su niñez, y esto le causa dolores de cabeza y también en su ojo. Pero debido al esfuerzo que hace allá para trabajar se está quedando ciego, los dolores son las 24 horas del día”.

Familias fueron atendidas en las oficinas de la Procuraduría, en Pereira. Foto: Alexis Múnera

La afligida madre sostiene que el 23 de octubre del 2013 Walter Hugo tuvo una trombosis y rodó por las escaleras causándole la fractura de dos vertebras.



Además, a raíz de la trombosis sufre constantes desmayos y también está sufriendo de gota en ambas piernas y ha tenido dos preinfartos. Según Luz Miriam, la prisión no ha notificado ninguno de estos padecimientos.



La última conversación entre Luz Miriam y su hijo se dio el pasado 30 de enero. En medio de lágrimas, Walter le dijo que estaba desesperado, que prefería morirse, pues denuncia que en la prisión son acosados por los guardias y que ningún representante del Estado colombiano ha hecho presencia en la cárcel para atender sus peticiones.



“Él me cuenta que allá los amenazan –narra la angustiada madre–; que no pueden comer si no hacen algunos de sus trabajos, pues él a veces no puede por sus enfermedades. Le ha tocado orinarse en la fila porque no lo dejan moverse”.

El dolor de un hijo

De forma juiciosa, Luz Miriam tiene en un cuaderno las fechas y los datos de cada mes que su hijo ha sufrido algún problema. Asegura que su estado de salud es delicado y le duele que el Gobierno no haga nada por él.



En septiembre de 2019 finalmente Luz Miriam regresó a Colombia, pues sus otros dos hijos y su nieto, el hijo de Walter Hugo, la necesitaban en Pereira, además, las condiciones laborales para ella en China desmejoraron de forma irreversible.



En julio del 2019, el presidente Iván Duque firmó el tratado de repatriación de presos colombianos en China, un paso que el mandatario calificó como un “avance importante” en materia de cooperación judicial.



Tras la firma del tratado, en julio del 2019, el Ministerio de Justicia informó que hay alrededor de 217 colombianos condenados en China, de estos, dos están condenados a pena de muerte en última instancia, dos tienen una condena de pena de muerte que está en revisión en segunda instancia, y 14 tienen una condena de cadena perpetua.

Walter Hugo Henao Medina cayó preso, junto a su padre, en agosto del 2012 en China. Foto: Alexis Múnera

Si bien en China hay un total de 217 colombianos detenidos, el tratado suscrito no beneficiaría a todos, puesto que una parte de los colombianos están en Hong Kong, que tiene un marco jurídico diferente en el cual no aplica el tratado.



Así, desde la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio informaron que hoy hay 80 detenidos: 54 de ellos en Guanzhou, 18 en Beijing y ocho en Shangai, a los que eventualmente les aplicaría el tratado.



Por ahora, según fuentes consultadas en esa cartera señalan que desde entonces han llegado 24 solicitudes, tres de ellas han sido autorizadas y solo dos efectivas. Las 21 restantes no se han estudiado porque no han llegado documentos completos.



Luz Miriam continúa elevando su voz para que su esposo, Armando Sánchez, y su hijo puedan regresar, pues Walter se encuentra muy enfermo.



“Mi hijo firmó la solicitud de repatriación en junio de 2018 por razones humanitarias –explica Luz Miriam–; porque mi hijo sufre mucho por su salud. En octubre del 2018, el Ministerio de Justicia pidió toda la documentación y fueron enviados los documentos a la embajada de Beijing, junto con las historias clínicas, pero no han hecho algo por él”.



Pese a las restricciones mencionadas con el tratado entre Colombia y China, Luz Miriam sostiene que la han llamado desde el Ministerio de Justicia para solicitarle documentos, pero ella denuncia que no ha pasado nada con los trámites que realiza y asegura que teme por la vida de su hijo.

Sin esperanza

En este momento, Luz Miriam se dedica a cuidar de su nieto, el hijo de Walter. Todos los días se levanta antes de las 6 de la mañana, le prepara el desayuno y lo envía al colegio.

Luz Miriam junto a otras familias en Pereira reclamando atención para solicitudes de repatriación de sus seres queridos. Foto: Alexis Múnera

Su familia le ayuda con dinero ya que por su edad y con todo lo que vendió para ir y acompañar a su esposo y su hijo le es imposible generarse algún ingreso. Este miércoles, Luz Miriam y varias personas en Pereira realizaron un plantón en las oficinas de la Procuraduría de la capital risaraldense, pues exigen una ayuda con sus familiares que se encuentran enfermos en ese país.



“Nosotros queremos que nos escuchen –replica Luz Miriam–; me parece horrible que un gobierno no escuche a un compatriota que está sufriendo de esa manera en otro país”.



La protesta no duró mucho, pero nuevamente Luz Miriam sintió que hacía algo más por la otra parte de su familia que se encuentra a un poco más de 16.000 kilómetros de distancia. Mientras tanto, termina de ayudar a su nieto, quien cada tanto le pregunta por su papá acentuando ese dolor que carga desde hace casi ocho años, cuando aquella dolorosa noticia la dejó sin lágrimas para derramar.

MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA BORRERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @Leugim40