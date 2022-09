Marlín Tafur Rodríguez tiene 43 años y es madre cabeza de hogar de tres hijos de 7, 15 y 27 años, tiene su hija mayor.



Esta familia habita en el barrio Nelson Mandela, sector el Silencio, una de las zonas mayor pobres de la ciudad.



Marlín y sus hijos habitan en un apartamento propiedad de sus mamá, doña Betty Rodríguez Salas. Su madre no le cobra arriendo pero desde hace cuatro meses a Marlín se le ha hecho imposible pagar los recibos por concepto de energía, debido a los elevados costos que está cobrando la empresa Afinia, responsable del suministro del servicio en Cartagena.



Un costo aterrador: un recibo de

energía por 1.644.990 pesos

Desempleada, vende fritos para sacar sus hijos adelante y exorbitantes tarifas de energía la acosan Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

“En julio el recibo me llegó por 1.644.990 pesos. Un costo aterrador. Casi me da algo cuando vi ese recibo”, relata la mujer, quien- para ahondar en su tragedia económica- sostiene que está desempleada desde hace varios meses y se rebusca los pesos con puesto de fritos, en las noches, en una calle aledaña a su casa.



Sin embargo, ella guardó la esperanza de que los dolores de cabeza diezmaran con la llegada del recibo próximo.



“El último recibo me llegó por 498 mil pesos, y la empresa no responde a los llamados, no me dicen nada… ni siquiera me han venido a cortar el servicio, porque ninguno de los dos recibos los puedo pagar”, señala.



Ella dice que un pago normal, que de por sí ya era elevado para su bolsillo, era de 120 mil pesos, que era lo que pagada hasta inicios del 2022. Siempre había pensado que no era justo el valor para un sector estrato uno como el que habita, en los extramuros de la Ciudad Colonial. A dos horas en bus del glamur del Centro Histórico.



Marlín y su familia pasan días de desespero por cuenta de esos recibos azules a los que ya ven sobre la mesa del comedor con terror.



Ella recurrió a una veeduría ciudadana que defiende jurídicamente a los cartageneros ante abusos en las prestaciones de los servicios públicos, y por medio de esta, EL TIEMPO la contactó.



Solo pide una cosa: "Ayúdenme a aclarar esta situación. No puedo pagar esos recibos. No nos dejen solas".



Dice que con el elevado costo de los últimos consumos está considerando irse a vivir a zona rural.



Pero lo que más le preocupa es que le corten el servicio de energía, lo que afectaría a su madre, dueña de la propiedad.





