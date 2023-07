La abuela de una niña en Cúcuta denunció de manera pública a la madrastra por maltrato infantil. Según el video que exhibió, la mujer reprendía a la pequeña porque no comía.

"Acudí a Comisaría de Familia, solo saben darme citas y más citas pero no me solucionan nada. La verdad me encuentro súper desesperada por mi nieta", dijo Chiquinquirá Castellanos, la abuela paterna, a través de redes sociales.

La versión del padre y la madrastra de la niña

De acuerdo con los padres, el video es del 2 de mayo de 2023. En aquel momento, el ICBF visitó el hogar y revisó las condiciones en las que vive la menor.

Video divulgado por la abuela de la menor. Foto: Archivo particular.

El padre y la madrastra de la pequeña afirmaron que están en medio de un proceso con las autoridades de familia desde hace unos meses. La abuela busca quedarse con la custodia; sin embargo, la custodia sigue en manos de ellos.

"Tenemos un proceso por Fiscalía también. La niña ha pasado por psicólogo; en ningún momento ha corrido peligro. La niña tiene una enfermedad, fue operada, le quitaron parte de los intestinos por la mala alimentación cuando estuvo un año con mi mamá", señaló Gregory Ramírez, padre de la pequeña, en el medio local El Informante de la Frontera.

La madrastra, identificada como Yuri Manrique, así mismo recalcó que están recibiendo ayuda psicológica y rechazó lo que sucedió en el video: "Me repudio yo misma al verlo porque soy mamá. (...) Fue un momento de ira y desesperación. No justifico ningún tipo de maltrato. No fue la manera ni el método de crianza".

La familia enfatizó en que están al tanto de las decisiones de la Comisaría y Fiscalía para propender por el bienestar de la niña.

"Desde que conocimos el caso de violencia en Cúcuta, estamos apoyando a la Comisaría de Familia y brindaremos acompañamiento permanente para garantizar el restablecimiento de derechos de la niña de acuerdo con las decisiones adoptadas por la autoridad competente", expresó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) al divulgarse la situación.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS