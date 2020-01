El drama de la medallista bogotana al borde de la muerte en Cartagena

El viaje a Cartagena para participar en representación de Bogotá en los Juegos Paranacionales terminó en tragedia para la ajedrecista Luz Andrea Herrera Idárraga, de 41 años de edad.



La deportista llegó el pasado 1 de diciembre a la capital de Bolívar y era miembro de la delegación de ajedrez del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá (IDRD) que iba a concursar en el certamen que se llevó a cabo en la primera semana de ese mes el año pasado.

Sin embargo, su objetivo de sumar más medallas de oro a su repisa de trofeos no pudo concentrarse debido a que, durante su primera noche en la ciudad, Herrera sufrió

una trombosis cerebral y tuvo que ser internada de forma inmediata en el Hospital de Bocagrande.



Según la denuncia de Darío Herrera y Ana Idárraga, padres de la deportista, aunque su hija fue intervenida quirúrgicamente con el apoyo de la Eps Famisanar, no han recibido el acompañamiento ni el apoyo económico del IDRD desde su llegada el pasado 4 de diciembre a Cartagena.



“Nosotros somos adultos mayores, pensionados, con un salario mínimo y vivimos en Bogotá. Tan pronto nos avisaron, viajamos el 4 de diciembre para estar con nuestra hija. Conseguimos un hotel modesto cerca del hospital, tomamos alimentos corrientes y con lo que nos solicita casi a diario el hospital para la higiene de nuestra hija llevábamos hasta el 10 de enero 10 millones de pesos en gastos”, relata la denuncia de los padres de Luz Andrea.

Los familiares de la deportista también expresaron que no entienden “cómo una institución como la alcaldía de Bogotá abandona a una deportista y a sus padres en la ciudad de Cartagena, aduciendo que el caso de Luz Andrea, como no fue un accidente, no pueden ayudarnos en ningún sentido”.



Darío Herrera, de 72 años de edad, agregó que aunque el pasado 9 de enero el hospital les informó que aunque su hija está mejorando, aún “no oye, no ve, no habla, no entiende y no siente absolutamente nada. También ha presentado hongos, bacterias y virus causados por la intubación que están tratando con antibióticos”.



En una entrevista concedida al diario El Universal, el padre de la deportista dijo que desde hace 40 días la paciente no ha presentado mejoría en su estado de salud y que "incluso, en varias ocasiones, le hemos pedido al hospital, que se apiade de Andreita y la dejen morir para que no sufra, pero no ha sido posible por la objeción de consciencia. Por más duro que suene preferimos esto mil veces antes que seguir viendo el sufrimiento que ha padecido todo este tiempo”.

La deportista, quien padece desde sus 16 años la enfermedad de ataxia, estudió fisioterapia y ha dado conferencias sobre mecanismos para luchar contra este padecimiento en varias ciudades de Colombia y Cuba. Además, ganó una medalla de oro en ajedrez durante los Juegos Paranacionales realizados en 2015 en Ibagué.



Cabe señalar que la ataxia es una enfermedad que se caracteriza por la falta de control muscular o coordinación de los movimientos voluntarios, como caminar o levantar objetos. También puede afectar varios movimientos y provocar dificultades para hablar, mover los ojos y tragar.



Ante la denuncia de los Herrera Idárraga, el IDRD informó que sí realizaron un acompañamiento a Luz Andrea con médicos de la delegación deportiva capitalina y de la organización de los Juegos Paranacionales.



Según la entidad, las pólizas de seguro para los deportistas de la delegación no pudieron activarse en este caso porque no se trató de una lesión deportiva. También señalaron que no ha podido apoyar económicamente a los padres de Luz Andrea porque tienen prohibido girar recursos a personas que no sean deportistas o estén vinculados a la delegación.





