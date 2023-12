Luto en La Guajira por crimen de joven que intentó proteger a su madre de un atraco

Consternación ha causado entre la sociedad riohachera el asesinato del joven Rafael Hernán Lindo Vargas, de 24 años, al tratar de proteger a su madre de un atraco en la ciudad de Barranquilla.



El hecho ocurrió la noche del sábado en la calle 91 con carrera 73 del barrio Villa Carolina, cuando ambos caminaban hacia la residencia, su madre fue interceptada por un delincuente quien intentó despojarla de sus pertenencias.



Minutos antes la víctima había estado cenando en un restaurante del sector con su progenitora Miriam Vargas, quien reside en Bogotá y había llegado a visitarlo.

la familia Clinivida se encuentra consternada por esta lamentable noticia. Rafita, como cariñosamente le decíamos hizo parte de nuestro equipo dejando huellas imborrables. FACEBOOK

“Hijo de mi vida no lo puedo creer hoy te vas y dejas un vacío tan grande en nuestros corazones no sé cómo superar esta prueba tan difícil que me ha puesto la vida. Solo pido fortaleza y que el señor te reciba en el reino de los cielos, descansa en paz hijo de mi vida”, lamentó la madre del joven a través de sus redes sociales.



Rafael Hernán, nacido en Riohacha, vivió junto con su padre Enoc Lindo Ruiz, en el barrio Villa Comfamiliar, donde era muy conocido y contaba con el aprecio de sus vecinos quienes lo recuerdan como una excelente persona, amable, callado y atento.



Su padre, un Administrador Empresas, ha laborado con el hospital Nuestra Señora de los Remedios, el Instituto Departamental de Deportes y La Gobernación de La Guajira.

Mi hijo tenía todo un palmarés de proyectos de vida. Conmigo quería hacer una cooperativa en Riohacha porque tenía muchas ideas, Queríamos seguir ayudando a personas con muchos problemas FACEBOOK

Mientras que sus tíos paternos, Yailton Lindo e Idilides Mena, son muy reconocidos en el campo de la salud y el comercio, por lo que la muerte del joven ha sido muy reprochada por diversos sectores de la sociedad guajira, en especial en Riohacha y Dibulla.



“Mi hijo tenía todo un palmarés de proyectos de vida. Conmigo quería hacer una cooperativa en Riohacha porque tenía muchas ideas, Queríamos seguir ayudando a personas con muchos problemas y él siempre me acompañaba en eso, sobre todo en la parte deportiva, con el deporte juntos rescatábamos niños”, relató su padre.



Recordó además, que su hijo era un apasionado por el fútbol y tenía previsto asistir este domingo al estadio Metropolitano para ver el partido Junior – Medellín.



Enoc recuerda también que cuando su hijo se fue a estudiar a Barranquilla quiso vincularse al Junior, pero no fue posible, por lo que se vinculó al equipo de fútbol que manejaba el ‘Fantasma’ Ballesteros, en la Universidad Autónoma del Caribe.

Una de las reacciones que se conoció en redes sociales fue de sus excompañeros de trabajo de una clínica en Riohacha, “la familia Clinivida se encuentra consternada por esta lamentable noticia. Rafita, como cariñosamente le decíamos hizo parte de nuestro equipo dejando huellas imborrables. Dios lo tenga en su santa Gloria y los familiares les dé la fortaleza en este difícil momento”.



Otra de las reacciones fue la de Jhon Jairo Redondo, “que tristeza enluta nuestra Riohacha, que trágica noticia, Rafita un joven de gran talento, excelente hijo y buen amigo, esas manos criminales en Barranquilla como te segaron la vida, tanto futuro que tenías por delante no sabes cuánto nos entristece, solo quedaron tur buenos recuerdos desde niño estudiantes con mi hijo hasta en la universidad, como no quererte, como no llorarte si fuiste parte de nuestra familia”.



Por su parte, el colegio Marcelo Graziosi, de donde era egresado de la promoción 2014, también se unió al dolor que embarga a familiares y amigos tras recordar aspectos del joven cuando era estudiante “era un joven lleno de vida y de entusiasmo, y con mucho camino que recorrer”.



Los restos mortales fueron trasladados hasta la ciudad de Riohacha en donde será sepultado, el velorio se realiza en la calle 20 con carrera 11 A-70.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha