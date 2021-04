La pandemia se llevó al periodista cartagenero Walberto Ahumedo Sierra

El periodista deportivo Walberto Ahumedo Sierra murió en la mañana de este jueves en Cartagena.



El comunicador, experto en béisbol y boxeo, permanecía en un centro de salud con varias complicaciones, entre ellas el covid-19.



Exbeisbolista aficionado de selección Bolívar, Ahumedo tenía casi 44 años de experiencia en medios de comunicación.

Tenía programa en radio, uno de boxeo en la televisión local y comentaba ambos deportes en Telecaribe, el canal regional de televisión.



"Walberto...WAS. Pedazo de viejo, como privadamente te decía, te me adelantaste en el camino que será imposible de dejar. No te pude visitar, pero sabes la amistad, admiración y sinceridad que nos teníamos. En tus últimas transmisiones del béisbol por Telecaribe, me ratificaste el aprecio que me tenías", dijo el periodista cartagenero, Luis Deavila.



Su última transmisión fue el torneo de béisbol profesional, que terminó en enero y estaba programado para transmitir una cartelera de boxeo profesional en Barranquilla el próximo mes.



"'El Was', cómo le decía mi papá...crecí viéndolo en casa. Me duele su partida y más en el frío de la distancia a la que nos obliga el contexto actual", señaló la periodista cartagenera, Hilda Payares.



Ahumedo pertenecía a la Asociación de Periodistas Deportivos de Bolívar, Acord Bolívar.



