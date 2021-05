Falleció en Valledupar el periodista William Rosado

William Rosado Rincones, destacado periodista de Valledupar, falleció este martes de un infarto.



El comunicador social se contagió de covid-19 a mediados de abril y venía presentando complicaciones respiratorias como secuela de esta enfermedad, por lo que fue hospitalizado en la Clínica Alta Complejidad de la capital del Cesar, donde permaneció durante varias semanas.



Rosado Rincones, tenía 61 años de edad, había nacido en Valencia de Jesús, uno de los corregimientos de mayor arraigo cultural y religioso de Valledupar.



La potencia de su voz le dio la oportunidad de trabajar como locutor comercial y lector de noticias en Radio Guatapurí, marcando la historia de esta emblemática emisora regional, donde actualmente hacía parte del noticiero La Tribuna del Cesar, que se emite por este medio radial.



“Se nos apagó la voz amable oyentes de Radio Guatapurí, una voz que no debió apagarse nunca. Se nos ha ido el maestro, una institución de esta emisora”, dijo Limedes Molina, periodista de esta emisora.



Sus connotados tributos profesionales también fueron destacados por Andrés Molina Araújo, director de este medio de comunicación.



“Su aporte en esta casa radial es invaluable e imperecedero. Gran cronista y redactor, pero mucho más allá de su aporte profesional, el gran legado que nos dejó fue su sensibilidad social, siempre estuvo a la defensa de los más débiles, de los vulnerables, de los excluidos. Así de grande tenía el corazón”, resaltó Molina.



Su trayectoria profesional también sobresalió en otros medios de comunicación como: Radio Codazzi, Caracol, Radio Reloj, Radio Valledupar, La Voz del Cañaguate y Cacica Stéreo.



“No es nada fácil hablar frente a estos micrófonos, tenemos un profundo dolor en el alma por la partida de nuestro compañero. Siempre estuvimos juntos en todas las batallas profesionales, compartiendo su proyecto de vida”, comentó Oscar Arzuaga, otro de sus compañeros en Radio Guatapurí.



Su talento y amplio conocimiento del folclor vallenato lo llevó a desempeñarse como presentador del Festival de la Leyenda Vallenata en varias oportunidades.



Como aporte a las expresiones culturales y folclóricas de la región, creó su espacio radial ‘Vallenato del Momento’ y escribió el libro ‘El Mundo de Calixto’, donde documentó la vida del cantante y acordeonero, Calixto Ochoa con quien compartió en su tierra natal. Estaba pendiente de publicar ‘Gladiadores del folclor’, otra de sus grandes obras.



“Tenía mucha versatilidad. Una vez me dijo que le prologara el libro de Calixto Ochoa, me sentí muy honrado y me esforcé para estar a la altura de este trabajo investigativo que condensa la mejor biografía del juglar”, recordó Molina Araújo.

Fuimos entrañables amigos desde la secundaria, era mi hermano. Teníamos caracteres diferentes, siempre vivía haciéndole bromas... FACEBOOK

Su pluma también se dio a conocer a través de diferentes medios escritos, entre ellos, El Pilón, Revista Rumbera, El Diario Vallenato y Vanguardia Liberal.



Su legado profesional también dejó huellas en la Universidad abierta y a distancia (Unad), donde se tituló como comunicador social en el 2009, donde, además, ejerció como docente en la facultad de comunicación social.



Gremio lamenta su fallecimiento

Durante su ejercicio profesional, William Rosado fue merecedor de muchos reconocimientos en el ámbito nacional, regional y local. Al conocerse su deceso, afloraron los mensajes del gremio periodístico de Valledupar y de sus más cercanos amigos.



“Fuimos entrañables amigos desde la secundaria, era mi hermano. Teníamos caracteres diferentes, siempre vivía haciéndole bromas y para que no faltarnos el respeto me escogió como padrino de uno de sus hijos y él también terminó bautizándome a una hija mía. Era un ser correcto, generoso, disciplinado hasta el final”, comentó entre lágrimas, el periodista Edgardo Mendoza, amigo entrañable de Rosado Rincones.



El comunicador social también se destacó por su versatilidad como repentista, por ello, Yolis Arrieta Díaz, otro de sus colegas, lo despidió en medio de unos versos.



“Se nos fue William Rosado/ con quien versearé yo ahora/ ¡que vaina que mala hora!, se nos fue un gran ser humano/ hoy mi llanto no se calla/ se acabó esa voz potente/ se pierde un hombre decente/ un periodista de talla”, reza uno de los versos de Arrieta Díaz.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

