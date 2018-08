Piden más control a sustancias que podrían contaminar agua de Armenia

Luego de tres años de análisis y seguimiento, la Secretaría de Salud de Armenia entregó el Mapa de riesgo de la calidad del agua para consumo humano de la ciudad. Se trata de una investigación que incluyó decenas de datos y resultados de muestras tomadas por diferentes laboratorios del país a las aguas del río Quindío, que abastece el acueducto de la capital del departamento.

Uno de los resultados más importantes de este estudio, que ya fue entregado a la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), es que el municipio debe implementar la vigilancia y control de algunas características que registraron presencia luego de haber pasado por la planta de tratamiento de agua para consumo humano y que superaron los niveles máximos aceptables como es el caso de metales como el cadmio o el plomo, y el benzo perileno (hidrocarburo aromático policíclico).



Además de activar el plan operacional de emergencia sobre estas sustancias, también se determinó, a través de la resolución 142 de 2018 de la Alcaldía de Armenia, implementar el monitoreo y la vigilancia a sustancias como el antimonio, cianuro, mercurio, carbono orgánico total y hierro total.



Según el estudio, estas sustancias no superan los valores máximos aceptables en el agua de Armenia, es decir, están en los estándares, pero como el uso de estas sustancias se ha incrementado en diferentes actividades económicas, recomiendan que se monitoree.



La jefe de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Armenia, Luz Jenny Gutiérrez, informó que ya se socializó este estudio. “Mostramos que hay algunas sustancias que están en este momento presentes en el agua y de las que esperamos avanzar mucho más en la investigación para poder mirar cuáles son los impactos que pueden tener”, manifestó la funcionaria.

Las instituciones no pueden tapar más lo que ha venido sucediendo, no porque los resultados sean gratos, sino porque hay que generar las alertas para que la gente tome medidas FACEBOOK

TWITTER

Agregó que “no son concluyentes las cifras porque la situación cambia según el clima y las actividades económicas que se hacen fuente arriba, por lo que la Secretaría seguirá trabajando en conjunto con la empresa prestadora del servicio, para conocer a mayor profundidad la situación”.



Gutiérrez señaló que estas sustancias podrían ser usadas en distintas actividades económicas.



“Hicimos una caracterización de la situación en la cuenca arriba (del río Quindío que nace en Salento) y hay actividad agrícola, turística, domestica y, si bien abajo de la cuenca no hay minería, puede que sí haya minería artesanal en la parte alta de la cuenca”.



Sin embargo, para el docente e investigador universitario, Luis Carlos Serna, “las instituciones no pueden tapar más lo que ha venido sucediendo, no porque los resultados sean gratos, sino porque hay que generar las alertas para que la gente tome medidas”.



El docente explicó que “el cloro, usado en la potabilización del agua, hace que se encapsulen algunos protozoarios pero no los elimina y podemos presentar enfermedades gastrointestinales. Lo grave también es que los metales pesados y los agroquímicos no aparecen en el índice que regula la calidad del agua para el consumo humano, por eso las empresas prestadoras tienen tan buenos resultados”.



Para Serna, hay una serie de actividades que tienen afectación directa sobre el agua de Armenia, como el proceso de urbanismo o los cultivos agrícolas. “Tenemos un trabajo de grado de la Universidad de la Sorbona de París donde se muestra que sobre el río Quindío se encuentran trazas 400 veces por encima de lo permitido de agrotóxicos como el DDT que fueron prohibidos hace más de 60 años”, manifestó Serna.

LAURA SEPÚLVEDA

Especial para EL TIEMPO

ARMENIA