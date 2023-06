La firma del convenio Interadministrativo de consultoría No. CI-006-2023 del pasado 19 de mayo entre la Alcaldía de Turbaco y la Asociación de Municipios del Golfo de Morrosquillo (Asomor) por un valor de $8.000 millones ha generado críticas por parte del personero, Ivan Roca Álvarez, y la veeduría Transparencia por Bolívar.



(Además: Inundaciones, deslizamientos y caída de árboles colapsaron Tauramena, en Casanare)

Plazo de ejecución de seis meses resulta insuficiente

para completar las obras de mitigación necesarias

Facebook Twitter Linkedin

se prohíbe la contratación de obras públicas mediante convenios interadministrativos. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Transparencia, la eficiencia y el cumplimiento de las obras de mitigación en Turbaco, en beneficio de la comunidad y en cumplimiento de la normativa vigente FACEBOOK

TWITTER

El personero Roca cuestionó la modalidad de contratación utilizada por la Alcaldía y Asomor para la construcción de obras de mitigación del riesgo de inundaciones en el municipio.



Según Roca, no se comprende la urgencia de realizar este convenio interadministrativo que vulnera la transparencia, ya que otros oferentes no tuvieron la oportunidad de participar. Resalta que el plazo de ejecución de seis meses resulta insuficiente para completar las obras de mitigación necesarias.



Roca argumenta que, según el artículo segundo, numeral cuarto, literal C de la Ley 1150 de 2007, se prohíbe la contratación de obras públicas mediante convenios interadministrativos. “Considerando que el contrato propuesto puede ser clasificado como un contrato de obra, no sería posible celebrarlo bajo la modalidad de contratación directa con una asociación de municipios”, indicó.



(También: Lluvia y fuertes vientos provocan emergencias en área metropolitana de Barranquilla)



En este sentido, precisó: “Se hace un llamado a los entes de control, como la Procuraduría y la Contraloría, para que ejerzan una estricta vigilancia y prevengan cualquier perjuicio en contra de las arcas del municipio. Mencionó la experiencia previa de la administración, donde se evidenció que las obras no se completaron dentro del plazo establecido, como ocurrió con el convenio realizado con la empresa Edurbe en 2022 para la construcción de parques y la instalación del alumbrado navideño.



El contrato con Asomor contempla una serie de obras, incluyendo localización, replanteo, demolición, excavaciones, relleno de materiales seleccionados, suelo cemento, concreto, construcción de placas, instalación de rejillas y reconstrucción de pavimentos, entre otras.

Habla la veeduría

Esperamos que las autoridades competentes realicen una investigación exhaustiva sobre este convenio y tomen las medidas necesarias para garantizar la transparencia FACEBOOK

TWITTER

Jorge López, representante de la Veeduría Transparencia por Bolívar, enfatizó que el objetivo no es cuestionar las obras en sí, ya que son necesarias para el municipio de Turbaco, especialmente en medio de la temporada de lluvias que afecta a las comunidades. Sin embargo, destaca la necesidad de emitir un acto administrativo que justifique la contratación directa, en cumplimiento de las regulaciones que rigen la contratación pública en Colombia.



(Le puede interesar: Fuertes lluvias y un vendavaldejan afectacionesen poblaciones de Córdoba)



López también hace referencia a la mala experiencia con la empresa Edurbe en 2022, donde hubo incumplimientos en una serie de contratos que resultaron en un perjuicio económico de más de 1.087 millones de pesos pagados por el municipio a la fiduciaria por el alumbrado. Por lo tanto, existe una preocupación por repetir situaciones similares.

En el 2013 durante la administración de Mayron Martínez se realizó una contratación similar para construir canchas deportivas

“Esperamos que las autoridades competentes realicen una investigación exhaustiva sobre este convenio y tomen las medidas necesarias para garantizar la transparencia, la eficiencia y el cumplimiento de las obras de mitigación en Turbaco, en beneficio de la comunidad y en cumplimiento de la normativa vigente. Se debe tener en cuenta que Asomor contratará con terceros la construcción de las obras de mitigación y por solo gerenciar el proyecto se ganará $400 millones”.



López agregó que en el 2013 durante la administración de Mayron Martínez se realizó una contratación similar para construir canchas deportivas con la Asociación de Municipios del Sinú por más de 6 mil millones de pesos.



“Estas canchas no llegaron a terminarse, pero la administración si pagó al contratista. A raíz de esa decisión, las regalías se encuentran suspendidas desde hace 10 años por el Departamento Nacional de Planeación (DNP)”, dijo.

Más noticias en EL TIEMPO

Cartagena