El actor británico Luke George Evans denunció en sus redes sociales presuntos incumplimientos y mala atención al cliente por parte de una isla turística privada en zona insular de Cartagena.



El actor de películas reconocidas como Drácula: la historia jamás contada y Rápidos y Furiosos 6 señaló que la administración de la isla Bora Bora les vendió a otras personas las camas que él había reservado.

El actor estuvo de vacaciones en Cartagena y visitó zonas como Punta Arena, el volcán del Totumo y otros sectores del cordón amurallado. Tras la señalada mala atención por parte de Bora Bora, Evans dijo que "solo les importa el dinero. La peor atención al cliente jamás vista".

Desde la administración de la isla Bora Bora señalaron que ellos hicieron las reservas, pero no se registraron las camas frente al mar que ellos habían reservado. Sin embargo, el trato no fue directamente con Luke Evans, sino con su equipo.



"Pretendía que quitáramos a unos clientes para ponerlos a ellos. Como no llegamos a un acuerdo, ellos decidieron que le devolviéramos el dinero y eso hicimos. Estamos verificando si fue un error humano el no registrar las camas que ellos pidieron", dijeron desde la isla a el medio local El Universal.

