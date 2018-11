La llamada que delató al asesino que torturó con sogas a 60 personas

Jairo Amador nunca perdonará el daño que este hombre le causó a su familia. Jhon Jairo, según su padre, era un joven lleno de vida, con ganas de salir adelante.



“Siento mucha ira, yo no voy a perdonarlo, y menos por la forma en la que mató a mi hijo”, dijo.



Hablar de lo que le pasó a su hijo lo entristece, le nubla la voz y hace que se le vengan a la mente muchos recuerdos. “En una de las primeras audiencias que le hicieron, en Bucaramanga, me le lancé a pegarle y le dije que iba a pagar por todo lo que hizo”, contó.



El padre de la víctima narró que tras verlo no sintió que Ramírez Maestre estuviera arrepentido, pues reveló que “siempre que ve a las víctimas sonríe. Para él todo es una burla”.



Al igual que Amador, María Barros Palmera siente mucha frustración. Era la madre de Derwin Edison Blanco Barros, 24 años, quien desapareció el 11 de marzo del 2011.



Ese día, el joven salió de su casa, en Valledupar (Cesar), con rumbo al colegio. Su horario estudiantil era de 5:30 a.m. a 10:30 a.m.



Después de clases regresó al hogar, se cambió y salió a hacer las primeras carreras del día en su moto. Era esperado por doña María a las 11:30 a.m., la hora para almorzar. Sin embargo, nunca volvió.



Durante tres meses lo buscaron: la familia hizo caminatas, recorrieron veredas cercanas y hasta protestaron. En junio del 2011, por fin fue encontrado: lo que quedaba de su cuerpo estaba en zona espesa de la finca Las Ovejas, cerca de Valledupar. Junto con sus restos hallaron los de otras dos personas.



“Yo he hecho muchas denuncias, he entregado papeles y todavía no lo condenan por el asesinato de mi hijo. Me siento decepcionada con la ley”, señaló doña María, quien dijo que no ha vuelto a insistir en el caso porque eso no le va a devolver a Derwin.



La madre de otra víctima, quien prefirió mantener el anonimato por seguridad, manifestó que la muerte de su hijo le destruyó la vida. A Ramírez Maestre no solo le bastó con desaparecer y asesinar a su hijo, sino que la extorsionó durante 11 días.



Le decía que conocía el paradero del joven y quiénes lo tenían, pero que necesitaba que le ayudara con dinero para poder buscarse una nueva vida, pues corría peligro. La mujer, en medio del desespero, llegó a hacerle tres consignaciones de $100.000.



“Para mí fue lo más fuerte. Pero creo en Dios y sé que hará justicia”, comentó.